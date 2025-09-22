अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'दुमजली घरात अवैध कत्तलखाना'; एकास अटक, दोघे पसार

Illegal Meat Processing Found in Duplex House: समीर अकील शेख (वय २०, रा. गांधीनगर, बोल्हेगाव) याला पकडण्यात आले. नसीर कुरेशी (पूर्ण नाव, पत्ता माहिती नाही), अप्पू ऊर्फ अफ्रोज कुरेशी (पूर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही) हे दोघे अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले आहेत. तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Police raid uncovers illegal slaughterhouse in duplex home; one suspect arrested, two absconding.

अहिल्यानगर : शहरातील झेंडीगेट भागतील सुभेदार गल्ली येथील एका दुमजली घरामध्ये सुरू असलेल्या कत्तलखान्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. एका आरोपीस रंगेहाथ पकडला असून, दोन जण पसार झाले आहेत.

