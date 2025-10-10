Srirampur Crime:'रिलमध्ये मुलींची टिंगल पडली महागात'; दोघांना लोणी पोलिसांकडून अटक

श्रीरामपूर: लोणी परिसरात मुलींची टिंगल टवाळी करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड करणाऱ्या श्रीरामपूरच्या दोघांना लोणी पोलिसांनी अटक केली आहे. आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवणे या तरुणांना चांगलेच महागात पडले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.शनिवारी (ता.४) श्रीरामपूरहून दोन तरुण लोणी परिसरात आले. त्यांनी मुलींबद्दल टिंगल टवाळी करणारा अशोभनीय व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला. काही तासांतच तो व्हायरल झाला आणि नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. पोलिसांनी तत्काळ संबंधित व्हिडिओतील दोघांची ओळख पटवली, तसेच शाहीद हुसेन शेख (वय २१, रा. श्रीरामपूर), साद हशम सय्यद (वय २०, रा. वॉर्ड नं. १, श्रीरामपूर) या दोघांविरोधात लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. दोघांनाही अटक करून त्यांच्याकडून मोबाईल फोन आणि दुचाकी जप्त करण्यात आली..दोघांनी आपल्या चुकीची कबुली देत माफी मागितल्याचा आणखी एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर प्रसारित केला आहे. पुढील तपास लोणी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक वाघ करत आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .लाइक नाही, होईल थेट अटकप्रसिद्धीच्या नादात कायदा मोडला, तर पोस्टवर ‘लाइक’ नाही, थेट ‘अटक’ होईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे, तसेच सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट आणि व्हिडिओंवर सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. महिला व मुलींबाबत गैरवर्तन करणाऱ्यांविरोधात स्वतः फिर्याद दाखल करून कारवाई केली जात आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींनी अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.