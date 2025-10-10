अहिल्यानगर

Srirampur Crime:'रिलमध्ये मुलींची टिंगल पडली महागात'; दोघांना लोणी पोलिसांकडून अटक

Girls Harassed at Relm: शनिवारी (ता.४) श्रीरामपूरहून दोन तरुण लोणी परिसरात आले. त्यांनी मुलींबद्दल टिंगल टवाळी करणारा अशोभनीय व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला. काही तासांतच तो व्हायरल झाला आणि नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर: लोणी परिसरात मुलींची टिंगल टवाळी करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड करणाऱ्या श्रीरामपूरच्या दोघांना लोणी पोलिसांनी अटक केली आहे. आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवणे या तरुणांना चांगलेच महागात पडले.

