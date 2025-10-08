Stanford University: ‘संजीवनी’च्या दाेन प्राध्यापकांचा अमेरिकेत संशोधनाचा झेंडा; सहा लाख संशोधकांत उच्चस्तरीय संशोधक म्हणून गणना

कोपरगाव: संजीवनी इंजिनिअरिंग काॅलेजच्या दोन संशोधक प्राध्यापकांनी अमेरिकेत आपल्या संशोधनाचा झेंडा फडकाविला. तेथील स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीने नुकतीच जगातील सर्वोच्च संशोधन असणा-या पहिल्या दोन टक्के संशोधकांची यादी जाहीर केली. त्यात संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख डॉ. ए. एस. सय्यद आणि संजीवनी युनिव्हर्सिटीच्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभागाचे डायरेक्टर डीन डॉ. पी. विल्यम यांचा समावेश आहे. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.या निमित्ताने जगभरातील सहा लाख संशोधकांत या दोघांची उच्चस्तरीय संशोधक म्हणून गणना झाली. संजीवनी शैक्षणिक संकुल आणि युनिव्हर्सिटीच्या दृष्टीने ही भूषणावह बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया संजीवनी युनिव्हर्सिटीचे प्रेसिडेंट अमित कोल्हे यांनी दिली.या संशोधकांचा कोल्हे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कोल्हे, संजीवनी युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर डॉ. ए. जी. ठाकूर व संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेजचे डायरेक्टर डॉ. एम. व्ही. नगारहल्ली उपस्थित होते..कोल्हे म्हणाले की, जगभरातील सहा लाख संशोधकांत भारतातील केवळ ६ हजार २३१ संशोधकांचा समावेश आहे. त्यात ‘संजीवनी’च्या दोन संशोधक प्राध्यापकांचा समावेश आहे. डॉ. सय्यद यांनी आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये १७५ हून अधिक संशोधनात्मक प्रबंध सादर केले. विविध संशोधनांसाठी त्यांना २० पेटंट मिळाले. त्यांची दहा पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. डॉ. विल्यम यांनी २२७ हून अधिक आंतराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये संशोधनात्मक प्रबंध प्रसिद्ध केले. विविध संशोधनाची त्यांनी एकूण १२ पेटंट मिळविली आहेत. त्यांची २१ पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत..संजीवनी इंजिनिअरिंग काॅलेजमध्ये संशोधनपूरक वातावरण आहे. सुसज्ज प्रयोग शाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध आहे. त्यामुळे संशोधन करण्यासाठी सकारात्मक ऊर्जा मिळते. व्यवस्थापनाचे पाठबळ आणि प्रोत्साहन मिळते. माझ्या संशोधनाची जागतिक पातळीवर घेतलेली नोंद आम्हा सर्व संशोधकांचा उत्साह वाढविणारी आहे.- डॉ. ए. एस. सय्यद, सिव्हिल, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख, संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेज.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीने निवडलेल्या जगभरातील सहा लाख संशोधकांमध्ये सर्व क्षेत्रातील संशोधकांचा समावेश आहे. त्यात संशोधन कार्याचा मानवतेसाठी उपयोग, संशोधनास संबंधित संस्थाकडून मिळालेली मान्यता आणि नावीन्य हे निकष लावले जातात. माझ्या संशोधनाची जागतिक पातळीवर दखल घेण्यात आली. त्याचे श्रेय संजीवनी युनिव्हर्सिटीने उपलब्ध करून दिलेल्या संशोधनपूरक वातावरणाला देखील आहे.- डॉ. पी. विल्यम, डायरेक्टर डीन, संजीवनी युनिव्हर्सिटी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.