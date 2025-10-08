अहिल्यानगर

Stanford University: ‘संजीवनी’च्या दाेन प्राध्यापकांचा अमेरिकेत संशोधनाचा झेंडा; सहा लाख संशोधकांत उच्चस्तरीय संशोधक म्हणून गणना

high-level research ranking in USA: जगभरातील सहा लाख संशोधकांत या दोघांची उच्चस्तरीय संशोधक म्हणून गणना झाली. संजीवनी शैक्षणिक संकुल आणि युनिव्हर्सिटीच्या दृष्टीने ही भूषणावह बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया संजीवनी युनिव्हर्सिटीचे प्रेसिडेंट अमित कोल्हे यांनी दिली.
Professors from Sanjeevani College celebrating their global recognition as top researchers in the USA.

कोपरगाव: संजीवनी इंजिनिअरिंग काॅलेजच्या दोन संशोधक प्राध्यापकांनी अमेरिकेत आपल्या संशोधनाचा झेंडा फडकाविला. तेथील स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीने नुकतीच जगातील सर्वोच्च संशोधन असणा-या पहिल्या दोन टक्के संशोधकांची यादी जाहीर केली. त्यात संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख डॉ. ए. एस. सय्यद आणि संजीवनी युनिव्हर्सिटीच्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभागाचे डायरेक्टर डीन डॉ. पी. विल्यम यांचा समावेश आहे.

