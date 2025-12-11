अहिल्यानगर

इंदिरानगरच्या नागरिकांना दिलासा! 'आमदार सत्यजित तांबेंनी अधिवेशनात उठवला आवाज'; उपनिबंधकावर कारवाईचे आदेश

Administrative lapses Affecting Indiranagar Residents : इंदिरानगर रहिवाशांना दिलासा; आमदार तांबेंच्या हस्तक्षेपाने ७७२ नागरिकांच्या मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा
“MLA Satyajeet Tambe raises Indiranagar issue in the Assembly; action ordered on sub-registrar.”

संगमनेर : संगमनेरच्या इंदिरानगरमधील रहिवाशांच्या घरांच्या नोंदींचा अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रशासनाला जाब विचारताच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संगमनेरचे उपनिबंधक जाधव यांच्यावर तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तांबेंच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे इंदिरानगरमधील सुमारे ७७२ नागरिकांच्या पोकळी हिस्सा नोंदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी प्रशासनास तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.

Ahmednagar
Nagpur
MLA
district
Satyajeet Tambe
assembly session

