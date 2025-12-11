इंदिरानगरच्या नागरिकांना दिलासा! 'आमदार सत्यजित तांबेंनी अधिवेशनात उठवला आवाज'; उपनिबंधकावर कारवाईचे आदेश

संगमनेर : संगमनेरच्या इंदिरानगरमधील रहिवाशांच्या घरांच्या नोंदींचा अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रशासनाला जाब विचारताच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संगमनेरचे उपनिबंधक जाधव यांच्यावर तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तांबेंच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे इंदिरानगरमधील सुमारे ७७२ नागरिकांच्या पोकळी हिस्सा नोंदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी प्रशासनास तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी संगमनेर येथील सर्व्हे क्रमांक १०६ मधील ६० ते ६५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता नोंदीचा प्रश्न लक्षवेधक विधानाद्वारे तीव्रतेने मांडला. उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी जाधव सर्वसामान्यांशी अरेरावीने वागत असून, कायदेशीर नोंदी करण्यास राजकीय हेतूने किंवा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. अधिकाऱ्यांच्या या मुजोर वर्तनावर आमदार तांबे यांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला..आमदारांच्या या आक्रमक भूमिकेची महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी तातडीने दखल घेतली. त्यांनी सभागृहातच उपनिबंधक जाधव यांच्या बदलीची घोषणा केली. इतकेच नव्हे, तर ‘नोंदणी महानिरीक्षक स्वतः तीन दिवसांत संगमनेरला जातील आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतील. जाधव यांनी दस्त नोंदवण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली असल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल,’ असे आदेश दिले. .इंदिरानगरमधील जवळपास ७०० नागरिकांचे दस्त नोंदणीसाठी प्रलंबित आहेत. हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी विशेष शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.नोंदणी महानिरीक्षकांची देखरेखपुढील तीन दिवस अतिरिक्त मनुष्यबळ वापरून, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या थेट देखरेखीखाली या सर्व नोंदी पूर्ण केल्या जातील. ५० ते ३०० चौरस फुटांच्या छोट्या घरांत राहणाऱ्या गोरगरिबांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी आमदार तांबे यांनी घेतलेली सातत्यपूर्ण भूमिका निर्णायक ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.