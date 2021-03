मालमत्ताकर वसुलीतील नगरसेवकांचा हस्तक्षेप थांबणार

नगर ः महापालिकेच्या 2021-22 च्या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीच्या सभेत काल सहा तास जोरदार चर्चा झाली. यात महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जबाबदारी निश्‍चित करून ठोस कृती कार्यक्रम आखण्यात आला. त्यानुसार काम होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. स्थायी समितीचे सभापती अविनाश घुले यांना (गुरुवारी) आयुक्‍त शंकर गोरे यांनी अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यावर शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा झाली. प्रारंभी नगरसेवक प्रकाश भागानगरे यांनी महापालिकेचे आर्थिक अंदाजपत्रक प्रत्यक्षात उतरण्यास मालमत्ताकराच्या वसुलीचा अडथळा येत असल्याचे सांगितले. तसेच, करवसुलीसाठी जबाबदारी निश्‍चित करून उद्दिष्ट देण्याची मागणी केली. त्यास सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शविली. मुदस्सर शेख यांनी मालमत्ता सर्वेक्षण होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शहरात बांधकामे वाढत आहेत. मात्र, मालमत्ताकर वाढत नसल्याबाबत घुले यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

171 कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर थकीत आहे. नगरसेवक सचिन शिंदे, डॉ. सागर बोरुडे, मुदस्सर शेख, श्‍याम नळकांडे आदींनी नवीन बांधकामांना संकलित कर लावण्याची मागणी केली. त्यानुसार उपायुक्‍त यशवंत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालमत्ता सर्वेक्षण सहा महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सोपविण्याचे आदेश आयुक्‍त गोरे यांनी दिले. तसेच, दर महिन्याला महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासंदर्भात आढावा बैठका घेण्याचे अविनाश घुले यांनी निश्‍चित केले. तसेच, मालमत्ताकराच्या वसुलीप्रक्रियेत नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करू नये, असे घुले यांनी सांगितले. घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

* संकलित कर वाढविण्यासाठी उपायुक्‍त यशवंत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न होणार

* फ्लेक्‍सचे सर्वेक्षण करून करवसुली होणार

* महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा

* महापालिका रक्‍तपेढीसाठी निधी देणार

* अतिक्रमणे काढून सीना नदीच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव सादर करणार

* गंज बाजार भाजी मार्केटचे नूतनीकरण होणार

* नेहरू मार्केटसाठी बॅंकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सादर करणार

* पिंपळगाव माळवी तलाव परिसरात चित्रपटनगरी साकारण्याचा प्रस्ताव सादर करणार

* महापुरुषांचे पुतळे बसविण्यासाठी प्रयत्न होणार केडगावच्या पाण्यावरून पुन्हा वाद

नगर-कल्याण रस्ता परिसराला केडगावकडे जाणाऱ्या जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी नगरसेवक सचिन शिंदे व श्‍याम नळकांडे यांनी केली. त्यास माजी सभापती मनोज कोतकर यांनी आक्षेप घेत, कल्याण रस्ता परिसरासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाका, अशी भूमिका घेतली. यापूर्वीही महासभेत केडगावचे पाणी कल्याण रस्त्यावर वळविण्यावरून कोतकर व कल्याण रस्ता परिसरातील नगरसेवकांत वाद रंगला होता. अहमदनगर

