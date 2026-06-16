Godavari Drought: धरणांमधून आवर्तन बंद, ऊसशेती धोक्यात; गोदाकाठी हाहाकार, शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा

शिर्डी: मागील पावसाळ्यात नाशिक जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जायकवाडी धरण देखील भरले, तरीही यंदा गोदावरी कालव्यांच्या नशिबी पुन्हा झाडाझडतीने भोग आले. पाऊस लांबल्याने गोदावरी कालव्यातून सोडलेले शेतीचे आवर्तन तातडीने बंद झाले. राहाता, कोपरगाव, सिन्नर आणि वैजापूर तालुक्यातील काही भागातील सुमारे दहा लाख टन उसाचे भवितव्य धोक्यात आले. आता या बारमाही पिकांना केवळ पाऊसच वाचवू शकेल. त्यानेच दडी मारल्याने शेतकरी हबकून गेले. नियोजनाअभावी ऊस आणि फळबाग शेतीचे तीनतेरा वाजण्याची वेळ आली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...यंदा धरणे भरलेली होती. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीच्या आत रब्बीची दोन आणि १५ मार्च आणि मे महिन्यात दुसरे उन्हाळी आवर्तन व्हायलाच हवे होते. दुर्दैव असे की मुबलक पाणी असताना आजवर केवळ तीन आवर्तने दिली. आता भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली. पावसाने दडी मारली. शेतीचे आवर्तन बंद झाले. वैरणीची टंचाई असल्याने यातील बराच उभा ऊस तुटेल. पाण्याचे व्यवस्थित नियोजन झालेच नाही. तसे झाले असते, तर शेतकऱ्यांची वाताहत झाली नसती. आता बारमाही शेतकरी पुरता चरकात सापडला. ऊस आणि फळबागा केवळ पाऊस वाचवू शकेल, अशी आणीबाणीची परिस्थिती ध्यानीमनी नसताना निर्माण झाली..यापूर्वी जायकवाडी पाणी सोडावे लागले की येथील बारमाही शेती उदध्वस्त होते. यंदा पावसाळ्यात नाशिक जिल्ह्यातील धरणे आणि जायकवाडी धरण भरलेले असतानाही केवळ व्यवस्थित नियोजन न झाल्याने शेती उदध्वस्त होण्याची वेळ आली. येत्या वीस तारखेनंतर मान्सूनचे आगमन होईल असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. तसे झाले तरच गोदावरी खोऱ्यातील शेतकरी वाचेल..प्रत्येक आवर्तनाचे योग्य नियोजन करून चार आवर्तने दिली असती, तर कदाचित गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात ही अशी आणीबाणीची परिस्थिती उदभवली नसती.- उत्तमराव निर्मळ, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.विहिरी आटू लागल्याराज्यातील अन्य धरणांप्रमाणे मुळा आणि प्रवरा कालव्यांतून देखील शेतीसाठीची आवर्तने बंद करण्यात आली. मात्र, या दोन्ही खोऱ्यांत भूगर्भातील पाण्याची पातळी चांगली आहे. प्रवरा कालव्यातून आजवर पाचहून अधिक आवर्तने मिळाली. गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात धरणांतील पाणी पुरेसे न फिरल्याने विहिरी आटू लागल्यात. शेतकरी पुरते हबकून गेले..१३४ टॅंकरने तहान भागविण्याची वेळजिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून सध्या १४० गावे आणि ८१३ वाड्या-वस्त्यांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख ६५ हजार ५१ नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाकडून १३४ टॅंकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या वषी मे व जून महिन्यातच पाऊस झाल्याने दुष्काळी भागातील सीना धरणासह इतर धरणे ओव्हरफ्लो झाली होती. यंदा मात्र शिडकावाही न झाल्याने स्थिती गंभीर झाली आहे..३२० खेपा मंजूरयामध्ये १३ शासकीय आणि १२१ खासगी टॅंकरचा समावेश आहे. या टॅंकरच्या दररोज ३२० खेपा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. उन्हाची तीव्रता आणि पावसाला होत असलेला विलंब यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मंजूर खेपा होत नसल्याने नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाऊस न झाल्यास ही परिस्थिती गंभीर होऊ शकते..खरीप हंगामावर संकटमान्सून लांबल्याने खरीप हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेरण्या खोळंबल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीचे गणित बिघडत असून त्याचा परिणाम पशुधनावरही होत आहे. मुगाची पेरणी वाया गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पेरणी कधी होणार याची चिंता लागली आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.शेतकरी चिंतेतचारा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शेतकरी चिंतेत असल्याने जनावरांच्या बाजारात उलाढाल वाढली आहे. अनेक शेतकरी जनावरे विक्रीसाठी बाजारात आणत असून, पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. प्रशासनाकडून पाणीटंचाईग्रस्त भागावर लक्ष ठेवून आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.