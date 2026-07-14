Ahilyanagar News: अहिल्यानगर 'जलजीवन' योजनेचा बट्ट्याबोळ; कोट्यवधी खर्चूनही शुद्ध पाणी नाही, खासदार वाकचौरे-लंके यांनी अधिकारी घेतले फैलावर

अहिल्यानगर: केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेसह विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रशासन आणि ठेकेदाराने गांभीर्य दाखवले नाही. सरकारने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. मात्र, पैशाचा विनियोग अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी केला नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामीण भागात जनतेला शुद्ध पाणी मिळत नाही, ही बाब दुर्दैवी असल्याची खंत खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व नीलेश लंके यांनी व्यक्त केली. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता.१३ ) केंद्र सरकारच्या योजना आणि निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय समितीची (दिशा) बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आनंद भंडारी, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे, आमदार विवेक कोल्हे आदी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करत त्यांना सुनावले. .जिल्हा परिषदेच्या ८३० पैकी २७४ योजना पूर्ण आहेत, तर ५५६ योजना गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्ण आहेत. या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असल्याचे लंके यांनी सांगत दोषी ठेकेदार, अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे योजनेतील ग्रामपंचायती, ठेकेदार, ग्रामसेवक यांच्यासह पाण्यासाठी किती स्रोत उभारले, गावनिहाय योजनेची सद्यस्थिती व झालेला खर्च यावर स्वतंत्र बैठकीचे तातडीने आयोजन करण्याच्या सूचना केल्या..या बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कारभाराबाबत खासदार वाकचौरे यांनी सवाल उपस्थित केले. या विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात निधी असताना जिल्ह्यात उद्योजक घडविण्यात हा विभाग अपयशी ठरत असल्याचे ते म्हणाले..स्मार्ट मीटरला विरोधमहावितरणच्या स्मार्ट मीटरला सर्व स्तरातून विरोध आहे. याद्वारे अवास्तव वीजबिल आकारणी केली जात असताना त्याचा आग्रह का? असा सवाल वाकचौरे व लंके यांनी केला. पहिल्या बिलाची आकारणी वाढीव आल्याचे अधिकाऱ्यांनी कबूल केल्यावर दिवसाढवळ्या खिसा कापण्याचा हा उद्योग असल्याचे लंके म्हणाले..वीजबिलावर सोलरचा तोडगापाणीपुरवठा योजना बंद पडण्यामागे महावितरणची बिले कारणीभूत आहेत. ९ रुपये युनिटने आकारणी केली जाते, ती कमी असणे आवश्यक आहे. पहिले ५० टक्के हिस्सा सरकार आणि ५० टक्के ग्रामपंचायत भरायची. आता ग्रामपंचायतीचा भार वाढला असल्याने योजना बंद पडत आहेत. यासाठी सोलर प्रकल्प पाणीपुरवठा योजनांसाठी बसविणे योग्य राहील, याचे इस्टिमेट काढण्याच्या सूचना खासदार वाकचौरे यांनी करत याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.कोपरगावमध्ये २७७ कोटींची कामे प्रलंबितकोपरगावमधील पाणीपुरवठा योजनेची २७७ कोटींची कामे प्रलंबित आहे. एक तरी काम पूर्ण केल्याचे उदाहरण द्या, असा सवाल आमदार कोल्हे यांनी जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना केला. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला सॉईल टेस्टींगची अडचण आल्याचे सांगितले. यावर कोल्हे यांनी मुळात काम सुरू करतानाच याची ट्रायल एक एकरात किमान चार ते पाच ठिकाणी घेतली जाते, ही बेसिक गोष्ट आहे. मात्र तसे न केल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.