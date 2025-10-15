अहिल्यानगर

Jamkhed flood: जमिनी वाहिल्या, पंचनामे कधी! 'जामखेड तालुक्यातील पूरग्रस्तांचा सवाल'; पंचनाम्यासाठी पथकाची नेमणूकच नाही..

Flood Victims in Jamkhed Ask: तालुक्यातील जवळा गावालगत वाहणारी नांदणी (कवतुका) नदीच्या पुराच्या पाण्यात झालेले नुकसान समोर येत असून, अनेक शेतक-यांच्या जमिनी आणि पिके वाहून गेली. त्याचे पंचनामे न झाल्याने मदत मिळायची दूरच. अद्याप अधिकारीच पंचनाम्यासाठी शेतात पोहोचला नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
Flood-affected residents in Jamkhed question delay in land surveys as relief work remains pending.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड: पुराच्या पाण्यात जमिनी वाहून गेल्या, विहिरी गाळाने भरल्या. मात्र अद्याप पंचनाम्याला सुरवात झाली नसल्याने पंचनामे कधी करणार, असा सवाल पूरग्रस्त शेतक-यांमधून विचारला जात आहे. दरम्यान, पंचनाम्यासाठी तालुकास्तरावरील पथकाची अद्याप नेमणूक करण्यात आली नसल्याने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पुढे आला आहे.

Ahmednagar
jamkhed
district
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

