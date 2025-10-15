Jamkhed flood: जमिनी वाहिल्या, पंचनामे कधी! 'जामखेड तालुक्यातील पूरग्रस्तांचा सवाल'; पंचनाम्यासाठी पथकाची नेमणूकच नाही..

जामखेड: पुराच्या पाण्यात जमिनी वाहून गेल्या, विहिरी गाळाने भरल्या. मात्र अद्याप पंचनाम्याला सुरवात झाली नसल्याने पंचनामे कधी करणार, असा सवाल पूरग्रस्त शेतक-यांमधून विचारला जात आहे. दरम्यान, पंचनाम्यासाठी तालुकास्तरावरील पथकाची अद्याप नेमणूक करण्यात आली नसल्याने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पुढे आला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.तालुक्यातील जवळा गावालगत वाहणारी नांदणी (कवतुका) नदीच्या पुराच्या पाण्यात झालेले नुकसान समोर येत असून, अनेक शेतक-यांच्या जमिनी आणि पिके वाहून गेली. त्याचे पंचनामे न झाल्याने मदत मिळायची दूरच. अद्याप अधिकारीच पंचनाम्यासाठी शेतात पोहोचला नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची कुचंबना होताना दिसत आहे..जवळा परिसरात नांदणी (कवतुका) नदीवर तब्बल १४ बंधारे आहेत. त्यापैकी १० बंधारे हे साठवण बंधारे म्हणून बांधले गेलेले आहेत, तर उर्वरित चार बंधा-यांना मात्र दारे (फळया) असलेले बंधारे आहेत. यातील जवळपास सर्वच बंधारे पुरात फुटले आहेत. परिणामी बंधा-यालगतची शेतजमीन मोठ्या स्वरूपात वाहून गेली आहे, तर अनेक नदीलगतच्या शेतक-यांच्या विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. काही विहिरींची बांधकामे ढासलली आहेत. मात्र आज १५ दिवसांनंतरही या शेतक-यांपर्यंत कोणताही सरकारी अधिकारी पोहोचलेला नाही..नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नेमकी किती मदत मिळेल, मदतीतून जमीन दुरुस्त करता येईल का, हा प्रश्र आहे. सीना नदीला आलेले तीन महापूर आणि नांदणी नदीला आलेले पूर यामुळे नदी लगतच्या शेतक-यांचे जमिनीबरोबरच उभ्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. दरम्यान, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपअभियंता आकाश परदेशी व जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण अधिकारी कीर्ती बच्छाव यांनी फुटलेल्या बंधा-यांची पाहणी केली असून, लवकरच दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक करण्यात येणार असल्याचे सांगितले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.नांदणी नदीवरील बंधारे फुटल्याने नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे. याबाबत दुरुस्तीचा अहवाल पाठवला जाणार असून, गुरुवारी (ता.१६) या बंधा-यांची समक्ष पाहणी करणार आहे.- कैलास बागूल, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.