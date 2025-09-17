Jamkhed News: 'संपर्क तुटणाऱ्या माळेवाडी, दिघोळची व्यथा'; जामखेड तालुक्यातील दुर्लक्षित गाव, पंचनामा कधी होणार?

-बाळासाहेब शिंदेखर्डा: जामखेड तालुक्यातील शेवटचे टोक म्हणजे माळेवाडी गाव. या गावाचा दिघोळ ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये समावेश होतो. गावची लोकसंख्या साडे आठशेच्या आसपास आहे. या गावात जाण्याच्या मार्गावर मांजरा नदी प्रवाह जातो. या पुलाची उंची कमी असल्याने जास्त प्रमाणात पाऊस झाला की, माळेवाडी व दिघोळ गावाचा संपर्क तुटतो. अनेक सोयी-सुविधांपासून गाव वंचित आहे..Smart Meter Policy : स्मार्ट मीटर बसविण्यामागचे शासनाचे धोरण काय? उच्च न्यायालय : तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश.लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत फक्त एक वेळेस मत मागण्यापुरते येतात, परत पाच वर्षे कोणीही या गावाकडे फिरकत नाही. या परिसरात गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मांजरा नदीच्या काठावर असलेल्या शेतजमिनीत पाणी शिरल्याने सोयाबीन, कांदा, उडीद, मका, अशी पिके वाहून गेली आहेत. येथील लोकांचा शेतीवर उदरनिर्वाह आहे. आठ दिवसांत पीक काढण्यासाठी आलेले असताना वाहून गेल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अधिकारी कधी येणार, पंचनामा होवून भरपाई कधी मिळणार, हाच खरा प्रश्न आहे..या गावात फक्त एकच बस येते. ती सकाळी नऊ वाजता. शालेय विद्यार्थ्यांना नेण्यासाठी व परत पाच वाजता शाळेच्या मुलांना घेऊन जाण्यासाठी बस येते. येथे फक्त इयत्ता चौथीपर्यंत शाळा आहे. वैद्यकीय सुविधांबाबतीत येथे सरकारी किंवा खासगी दवाखाना नाही. रात्री-अपरात्री आजारी व्यक्तीला उपचारासाठी दिघोळ, खर्डा, पाटोदा येथे जावे लागते. गर्भवती महिला व वृद्धांसाठी तारेवरची कसरत करून एखादे खास वाहन उपलब्ध करून नेण्याची वेळ येते. नदीचे पाणी पुलावर आले की, नेण्याची अडचण येते. प्रत्येक वेळी या नदीवरील पुलाची उंची वाढविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले जाते; मात्र कोणीही लक्ष देत नाही. या गावाचा विकास कधी होणार, हाच माळेवाडी ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे. येथील स्थानिकांनी न्याय देण्याची मागणी केली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.पिकांची, जमिनीची पाहणी१५ सप्टेंबर रोजी जामखेडचे प्रभारी नायब तहसीलदार मच्छिंद्र पांडुळे, मंडळ अधिकारी नंदकुमार गव्हाणे, पोलिस पाटील राजेंद्र गिते, धीरज रसाळ, नवनाथ उमाप, बाळू गायकवाड, राजेंद्र अटकरे आदींनी पूरग्रस्त भागातील शेती पिकांची, जमिनीची पाहणी केली. नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांचे लवकरच पंचनामे करण्यात येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.