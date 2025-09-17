अहिल्यानगर

Jamkhed News: 'संपर्क तुटणाऱ्या माळेवाडी, दिघोळची व्यथा'; जामखेड तालुक्यातील दुर्लक्षित गाव, पंचनामा कधी होणार?

Neglected rural areas in Maharashtra await government relief: रात्री-अपरात्री आजारी व्यक्तीला उपचारासाठी दिघोळ, खर्डा, पाटोदा येथे जावे लागते. गर्भवती महिला व वृद्धांसाठी तारेवरची कसरत करून एखादे खास वाहन उपलब्ध करून नेण्याची वेळ येते. नदीचे पाणी पुलावर आले की, नेण्याची अडचण येते.
“Villagers of Malevadi and Dighol in Jamkhed taluka await relief as poor connectivity leaves them isolated.”

“Villagers of Malevadi and Dighol in Jamkhed taluka await relief as poor connectivity leaves them isolated.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-बाळासाहेब शिंदे

खर्डा: जामखेड तालुक्यातील शेवटचे टोक म्हणजे माळेवाडी गाव. या गावाचा दिघोळ ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये समावेश होतो. गावची लोकसंख्या साडे आठशेच्या आसपास आहे. या गावात जाण्याच्या मार्गावर मांजरा नदी प्रवाह जातो. या पुलाची उंची कमी असल्याने जास्त प्रमाणात पाऊस झाला की, माळेवाडी व दिघोळ गावाचा संपर्क तुटतो. अनेक सोयी-सुविधांपासून गाव वंचित आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
village
jamkhed
district
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com