Ahilyanagar fraud: 'नोकरीच्या आमिषाने १८ लाखांची फसवणूक'; पोलिस ठाण्यात सहा जणांच्या टोळीविरोधात गुन्हा दाखल

Maharashtra Job Scam: मुलीला नोकरी लावण्यासाठी या तिघांनी आणि त्यांच्या अन्य तीन साथीदारांनी केळगंद्रे यांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्याकडून १७ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान नगरमधील वाडिया पार्क, मुंबईमध्ये व्ही. टी. स्टेशन परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये वेळोवेळी एकूण १८ लाख रुपये घेतले.
Maharashtra job scam: Six accused booked for duping youth of ₹18 lakh with fake job promise.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: रेल्वेमध्ये मुलीला क्लर्कची नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत नगरमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची १८ लाख रुपये उकळण्यात आले. त्यानंतर बनावट नियुक्तीपत्र देऊन फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात सहा जणांच्या टोळीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

