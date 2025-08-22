अहिल्यानगर

Ahilyanagar crime: 'कामरगाव खुनी हल्ल्यात सहा अटकेत'; आतापर्यंत १० आरोपींची नावे निष्पन्न, चार अद्याप फरार

Ahilyanagar crime:
Ahilyanagar crime:sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: अन्सार रहीम शेख (वय ४०) याच्यावर कोयते, लोखंडी रॉडने करण्यात आलेल्या खुनी हल्ल्यात आतापर्यंत १० आरोपींची नावे निष्पन्न झाली आहेत. यातील ६ आरोपींना पोलिसांनी अटक केलेली आहे. शेख यांचे लोकेशनची माहिती देणाऱ्या गावातील दोघांना सहआरोपी करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यातील चार आरोपी अद्याप फरार आहेत.

