Ahilyanagar crime: 'कामरगाव खुनी हल्ल्यात सहा अटकेत'; आतापर्यंत १० आरोपींची नावे निष्पन्न, चार अद्याप फरार

अहिल्यानगर: अन्सार रहीम शेख (वय ४०) याच्यावर कोयते, लोखंडी रॉडने करण्यात आलेल्या खुनी हल्ल्यात आतापर्यंत १० आरोपींची नावे निष्पन्न झाली आहेत. यातील ६ आरोपींना पोलिसांनी अटक केलेली आहे. शेख यांचे लोकेशनची माहिती देणाऱ्या गावातील दोघांना सहआरोपी करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यातील चार आरोपी अद्याप फरार आहेत. शेख यांच्यावर कामरगाव (ता. नगर) येथे २८ जुलै रोजी रात्री हल्ला करण्यात आला होता. त्यांच्या जबाबावरून त्यांचा मेहुणा अजीज गुलाब सय्यद, अन्वर गुलाब सय्यद, सासरा गुलाब फकीरमहंमद सय्यद व त्यांचे ४ ते ५ अनोळखी साथीदारांवर नगर तालुका पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक उमेश पतंगे हे करत आहेत. शेख यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना लोकेशन आणि तो काय करतोय, याची माहिती कामरगावमधीलच रिहान नूरमोहम्मद शेख (वय १९) आणि त्याचा मित्र तेजस सुनील ठोकळ (वय २३) या दोघांनी दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यांनाही सहआरोपी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत अमानत आदिल अन्सारी, अमीर अकिल अत्तार शेख, असिफ लतीफ शेख यांनाही पोलिसांनी अटक केली असून, अन्वर गुलाब सय्यद, गुलाब फकीरमहंमद सय्यद,जुबेर सय्यद व पप्पू पाटोळे यांच्यासह अनोळखी २ ते ३ जण हे अद्यापही फरार आहेत.