Ahilyanagar News: खैरी मध्यम प्रकल्प ‘ओव्हर फ्लो’; जामखेड तालुक्यातील सर्वात मोठा तलाव, प्रशासनातर्फे गावांना सतर्कतेचा इशारा

Khairi Medium Project Overflows: खैरी मध्यम प्रकल्पाचे नदीकाठ लगतची जामखेड तालुक्यातील गावे वंजारवाडी, तरडगाव, सोनेगाव व धनेगाव, तसेच प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रा जवळील असणारी सातेफळ, वाकी, लोणी, बाळगव्हाण व खर्डा गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
जामखेड: तालुक्यातील सर्वात मोठा खैरी मध्यम प्रकल्प शुक्रवारी (ता.२९) पूर्ण क्षमतेने भरला असून, ओव्हर फ्लो झाला आहे. ५३३.६० दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला खैरी मध्यम प्रकल्प जामखेड तालुक्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून, शुक्रवारी दुपारी तीन वाजून ११ मिनिटांनी पूर्ण क्षमतेने भरून खैरी प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून नदीपात्रात नऊ क्यूसेक इतका विसर्ग सुरू झाला आहे.

