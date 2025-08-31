Ahilyanagar News: खैरी मध्यम प्रकल्प ‘ओव्हर फ्लो’; जामखेड तालुक्यातील सर्वात मोठा तलाव, प्रशासनातर्फे गावांना सतर्कतेचा इशारा

जामखेड: तालुक्यातील सर्वात मोठा खैरी मध्यम प्रकल्प शुक्रवारी (ता.२९) पूर्ण क्षमतेने भरला असून, ओव्हर फ्लो झाला आहे. ५३३.६० दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला खैरी मध्यम प्रकल्प जामखेड तालुक्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून, शुक्रवारी दुपारी तीन वाजून ११ मिनिटांनी पूर्ण क्षमतेने भरून खैरी प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून नदीपात्रात नऊ क्यूसेक इतका विसर्ग सुरू झाला आहे. .Ahilyanagar Crime:'गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह तिघे अटकेत'; श्रीरामपूर शहर सुरक्षा यंत्रणेला थेट आव्हान, पोलिसांकडून तपास सुरू.खैरी मध्यम प्रकल्पाचे पाणीसाठ्यात वाढ होऊन, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे, सांडव्यातून मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रातील पाण्याच्या विसर्गात ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातर्फे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राजवळील व प्रकल्पाच्या खालील बाजूस असणारी नदी काठा जवळील गावे, वस्त्या, वाडे, तांड्यावरील शेतकरी व ग्रामस्थांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.बुडीत क्षेत्रातील व पूर रेषेपर्यंतच्या नदीपात्रातील आपले पशुधन, मौल्यवान वस्तू, कृषी पंप, शेती औजारे सुरक्षित जागी हलविण्याबाबत प्रशासनातर्फे सूचना देण्यात आल्या आहेत. सांडव्यातून नदीपात्रात विसर्ग वाढण्याची शक्यता असल्याने सांडव्यातून व नदीपात्रातून ये-जा करताना दक्षता घेण्यात यावी..खैरी मध्यम प्रकल्पाचे नदीकाठ लगतची जामखेड तालुक्यातील गावे वंजारवाडी, तरडगाव, सोनेगाव व धनेगाव, तसेच प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रा जवळील असणारी सातेफळ, वाकी, लोणी, बाळगव्हाण व खर्डा गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. याबरोबर परांडा तालुक्यातील (जि. धाराशिव) चिंचपूर बुद्रुक, पांढरेवाडी या गावांनाही सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..ऑगस्टमध्ये भरण्याची चौथी वेळखैरी मध्यम प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यास १९९० पासून सुरवात झाली. मागील ३५ वर्षांत यापूर्वी फक्त तीन वेळेस १९९८ मध्ये २४ ऑगस्ट १९९८ रोजी, २०१० मध्ये ६ ऑगस्ट २०१० रोजी व २०२४ मध्ये २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी, असे चार वेळा हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला होता. सर्वसाधारण खैरी मध्यम प्रकल्प हा सप्टेंबरमध्ये भरलेला आहे; परंतु यावर्षी सुरवातीपासूनच प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या स्वरूपात पाऊस झाल्यामुळे ऑगस्टमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला आहे..Prakash Ambedkar:'नेवासे तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबाची ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली भेट'; कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवलं; मदतीचे आश्वासन.३५ वर्षांत १६ वेळा ओव्हर फ्लोखैरी मध्यम प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १९९० पासून या प्रकल्पात पाणीसाठा होवू लागला, मात्र पावसाच्या अनियमितपणामुळे गेल्या ३५ वर्षांत हा प्रकल्प केवळ १६ वेळा पूर्ण क्षमतेने भरला आहे.प्रकल्पाची १९७८ ला पायाभरणीखैरी मध्यम प्रकल्प हा तालुक्यातील सातेफळ जवळ खर नदीवर बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम १९७८मध्ये सुरू करण्यात आले. तब्बल १२ वर्षानंतर १९९० मध्ये पूर्ण झाले. खैरी मध्यम प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा ५३३.६० दशलक्ष घनफूट इतका असून, उपयुक्त पाणीसाठा ४८५.२२ दशलक्ष घनफूट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.