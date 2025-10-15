अहिल्यानगर

Rahuri Crime:अपहरण करणाऱ्या आरोपीला अटक;अल्पवयीन मुलीची सुटका

Kidnapper taken into custody: रोहित अनिल अमोलिक (वय २१, रा. भोकर, ता. श्रीरामपूर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याला आज देवगड फाटा (ता. नेवासा) येथे अपहृत अल्पवयीन मुलीसह ताब्यात घेण्यात आले. त्याला आज सायंकाळी अटक करण्यात आली आहे.
Maharashtra police rescue minor girl safely; kidnapper arrested and taken into custody.

Maharashtra police rescue minor girl safely; kidnapper arrested and taken into custody.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी: तालुक्यातील एका गावातून अल्पवयीन (वय १६) मुलीचे अपहरणप्रकरणी गुन्ह्यातील एका आरोपीला राहुरी पोलिसांनी मंगळवारी ताब्यात घेतले. त्याच्या ताब्यातून अल्पवयीन मुलीची सुटका करून, तिला नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याने अपहरणाच्या गुन्ह्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत कलम वाढविण्यात आले आहे.

