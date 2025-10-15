Rahuri Crime:अपहरण करणाऱ्या आरोपीला अटक;अल्पवयीन मुलीची सुटका

राहुरी: तालुक्यातील एका गावातून अल्पवयीन (वय १६) मुलीचे अपहरणप्रकरणी गुन्ह्यातील एका आरोपीला राहुरी पोलिसांनी मंगळवारी ताब्यात घेतले. त्याच्या ताब्यातून अल्पवयीन मुलीची सुटका करून, तिला नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याने अपहरणाच्या गुन्ह्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत कलम वाढविण्यात आले आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.रोहित अनिल अमोलिक (वय २१, रा. भोकर, ता. श्रीरामपूर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याला आज देवगड फाटा (ता. नेवासा) येथे अपहृत अल्पवयीन मुलीसह ताब्यात घेण्यात आले. त्याला आज सायंकाळी अटक करण्यात आली आहे. उद्या (बुधवारी) न्यायालयासमोर आरोपीला हजर करून पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे, असे पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी सांगितले..श्रीरामपूर तालुक्यातील सोळा वर्षांची अल्पवयीन मुलगी राहुरी तालुक्यातील एका गावात मामाच्या घरी आली होती. आरोपीने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुलीचे अपहरण केले होते. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मागील एक वर्षापासून आरोपीचा पोलिस शोध घेत होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सुदाम शिरसाठ, कॉन्स्टेबल सतीश आवारे, अशोक कुदळे, चालक पठाण, महिला पोलिस अंमलदार मीना नाचन, सायबर पोलिस ठाण्याचे पोलिस नाईक अभिजित आरकल, अप्पासाहेब हिंगे, मोबाईल सेलचे सचिन धनाड, रामेश्वर वेताळ यांच्या पथकाने गोपनीय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.