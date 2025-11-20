Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक..

अहिल्यानगर: अपहरण करून खंडणी गोळा करणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मुसक्या आवळल्या आहेत. कोथरूड (पुणे) येथून चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून एक लाख १९ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...फिर्यादी बापूसाहेब रामदास गागरे (वय ३९, रा. तांभोरे, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) हे वाकडी (ता. राहाता) येथे जात असताना आरोपींनी त्यांचा चारचाकी वाहनाने पाठलाग केला. निळवंडे कॅनॅलजवळ त्यांना अडवून शस्त्राचा धाक धाकवून जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. तसेच बळजबरीने वाहनात बसवून त्यांना निर्जनस्थळी घेऊन गेले. तेथे त्यांना मारहाण करून दहा लाखांची खंडणी मागितली. .त्यानंतर त्यांना शनिशिंगणापूर फाट्याजवळ सोडून दिले. फोन करुन ‘खंडणीचे पैसे कधी देणार, जर तू पैसे दिले नाही, तर तुला व तुझ्या कुटुंबाला जिवे मारून टाकू,’ अशी धमकी दिली. याबाबत राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी गुन्ह्याचा समांतर तपास केला. तांत्रिक विश्लेषण केले असता, हा गुन्हा ओम अशोक ठोंबरे व अजय शंकर हुलावळे यांनी त्यांच्या साथीदारासह केला असून, ते कोथरुड (पुणे) येथे असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने तत्काळ कोथरुड येथे जाऊन आरोपींना ताब्यात घेतले. .ओम अशोक ठोंबरे (वय २०, हल्ली रा. सुतारदरा, ता. हवेली, जि. पुणे, मूळ रा. देवगाव, ता. नेवासे, जि. अहिल्यानगर), अजय शंकर हुलावळे (वय २१, रा. सुतारदरा, ता. हवेली, जि. पुणे), सोन्या ऊर्फ आदित्य रावसाहेब गागरे (वय १९, रा. तांभेरे, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर), साई परमेश्वर ढवळे (वय १८, रा. भेंडा, ता. नेवासे, जि. अहिल्यानगर) अशी ताब्यातील आरोपींची नावे आहेत. त्यांचे साथीदार रामेश्वर ऊर्फ राया मारुती ढिंगे (रा. कोथरुड, जि. पुणे) व रोहित रुईकर (रा. भेंडा, ता. नेवासे, जि. अहिल्यानगर) हे फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...एक लाखाचा मुद्देमाल हस्तगतआरोपींच्या ताब्यातून एक लाख १९ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. ताब्यातील आरोपींना पुढील तपासासाठी राहुरी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. ही कारवाई निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संदीप मुरकुटे, पोलिस अंमलदार फुरकान शेख, रिचर्ड गायकवाड, रमिजराजा आत्तार, प्रशांत राठोड, विशाल तनपुरे, महिला पोलिस अंमलदार सोनाली भागवत, चालक अरुण मोरे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.