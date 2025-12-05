अहिल्यानगर

Ahmednagar–Shirdi Highway: 'कोल्हारमध्ये साईड गटाराचा स्लॅब ढासळला'; अहिल्यानगर-शिर्डी महामार्गावरील चार दिवसांपूर्वीच काम..

Kolhar gutter collapse: प्राथमिक अंदाजानुसार, स्लॅबसाठी वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा कमी असावा किंवा बांधकाम योग्य तांत्रिक पद्धतीने झाले नसावे, असा संशय व्यक्त होत आहे. पावसाचा परिणाम, कंपकंपीत बेस वा क्युअरिंगचा अभावयापैकी कोणते कारण ठळक होते, याची चौकशी सुरू आहे.
Kolhar Incident Raises Alarm as Freshly Constructed Drainage Slab Collapses

Kolhar Incident Raises Alarm as Freshly Constructed Drainage Slab Collapses

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हार: जलजीवन मिशनअंतर्गत येथील नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी टाकण्यात आलेल्या ‘पीव्हीसी’ जलवाहिनीचे रस्त्याच्या खोदईमध्ये तुकडे झाल्याची घटना ताजी असताना या रस्त्याच्या साईड गटाराच्या नवीन कामाचा स्लॅब गुरुवारी (ता. ४) दुपारी ढासळला. जलवाहिनी तुटल्याच्या ठिकाणच्या खोदाईचे काम चार दिवसांपासून बंद आहे. चार दिवसांपूर्वी भरलेला स्लॅब ढासळला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
equality
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com