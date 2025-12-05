Ahmednagar–Shirdi Highway: 'कोल्हारमध्ये साईड गटाराचा स्लॅब ढासळला'; अहिल्यानगर-शिर्डी महामार्गावरील चार दिवसांपूर्वीच काम..

कोल्हार: जलजीवन मिशनअंतर्गत येथील नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी टाकण्यात आलेल्या ‘पीव्हीसी’ जलवाहिनीचे रस्त्याच्या खोदईमध्ये तुकडे झाल्याची घटना ताजी असताना या रस्त्याच्या साईड गटाराच्या नवीन कामाचा स्लॅब गुरुवारी (ता. ४) दुपारी ढासळला. जलवाहिनी तुटल्याच्या ठिकाणच्या खोदाईचे काम चार दिवसांपासून बंद आहे. चार दिवसांपूर्वी भरलेला स्लॅब ढासळला..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...जलवाहिनी तुटल्याच्या ठिकाणापासून स्लॅप ढासळलेले अंतर अंदाजे अडीचशे फुटांवर आहे. हायवेपासून पाटीलबा उपनगराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या साईड गटाराचे काम सुरू आहे. त्याच्या बांधकामाचा भरलेला स्लॅप खोलताना ढासळला. वास्तविक महामार्गाच्या जोडरस्त्यांचे स्लॅब अधिक मजबूत पाहिजेत. त्यावरून अनेक हलकी व वजनदार वाहनांची ये-जा सुरू असते. या उपनगरात अनेक नागरी वसाहती, रुग्णालये व व्यवसायिक आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या क्रॉसिंगवरील स्लॅब अधिक मजबूत पाहिजेत. म्हणून त्या ठिकाणचे अनुभवी अभियंता पी. आर. खर्डे यांनी तेवढ्याच ठिकाणापुरत्या स्लॅबला वापरण्यासाठी स्वखर्चाने मजबूत लोखंडी गज देण्याची तयारी दाखविली होती. .परंतु, संबंधित ठेकेदाराने माझे म्हणणे सुद्धा ऐकून घेतले नाही, असे ते म्हणाले. सध्या रस्त्यासाठी निविदेनुसार फायबरच्या गजाचा वापर केला जात आहे. त्याची तांत्रिक बांधणी योग्य पाहिजे, तसेच काँक्रिटीकरणात सिमेंट व खडीचे प्रमाणही योग्य हवे. रस्त्याच्या कामावर जागोजागी सुपरव्हिजन हवे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. नाहीतर कमकुवत स्लॅबवरून वाहने गेल्यास तो दम धरू शकेल की नाही? याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. या रस्त्याचे काम आव्हान म्हणून स्वीकारलेले विशेष नियुक्ती असलेले राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक धानेश स्वामी यांच्यासारख्या उच्चाधिकाऱ्यांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...मजुरांच्या दोषामुळे स्लॅब ढासळला आहे. काही दिवसांपूर्वी ३० फूट स्लॅब टाकण्यात आला होता. त्यापैकी अगोदर भरलेल्या स्लॅबऐवजी नुकताच भरलेला ताजा स्लॅब त्यांनी खोलण्यास सुरवात केली होती. -सूरज कदम, साईट इंजिनियर, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.