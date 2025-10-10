अहिल्यानगर

Konoshi News:'कोनोशीत युवकाने गळफास घेऊन संपवले जीवन'; आरक्षणाबाबत ताेडगा निघालाच नाही, उचललं टाेकाच पाऊल..

Tragic Incident in Konoshi: थाटे-वाडगाव (ता. शेवगाव) येथे गेल्या नऊ दिवसांपासून वंजारी समाजास अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी काही युवकांनी उपोषण सुरू केले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी बोधेगाव येथील स्व. गोपीनाथ मुंडे चौकात मंगळवारी (ता. ७) तीन तास रास्ता रोको आंदोलन केले.
A tragic scene in Konoshi where a young man took his life amid ongoing frustration over reservation issues.

बोधेगाव : कोनोशी (ता. शेवगाव) येथील अमोल अशोक दौंड या युवकाने बुधवारी (ता. ८) रात्री गळफास घेत आत्महत्या केली. समाजाच्या आरक्षणासाठी त्याने आत्महत्या केली, असा दावा त्याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आला.

