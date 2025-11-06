Kopargaon Municipal Council:'कोपरगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत लाडक्या बहीण ठरणार गेमचेंजर'; पुरुषांपेक्षा महिला मतदार जास्त..

-मनोज जोशीकोपरगाव: कोपरगाव नगरपरिषदेची निवडणूक जाहीर झाली. विधानसभेला राज्यात महायुती शासनाला लाडक्या बहिणींनी मताधिक्य मिळवून देत सत्तेच्या चाव्या दिल्या. आता पालिका निवडणुकीत पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त असल्याने महिला मतदार पुन्हा राजकीय आखाड्यात गेमचेंजर ठरणार आहेत. नवमतदारांचे सुमारे दीड हजार मतदान वाढल्याचे आकडेवारीवरून तरी सध्या दिसत आहे. त्यामुळे महिला नेमके कोणाला झुकते माप देणार ? हे पाहावे लागेल. सर्वच पक्ष, स्थानिक आघाड्यांना महिला मतदारांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीसाठी पुरुष ३११३२ तर ३२३१२ स्त्री मतदार आहेत. ११८० मतांनी महिला मतदार अधिक आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर व त्यापूर्वी महायुती शासनाने महिलांना विशेष योजना लागू करून महिला मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. अनेक योजना जाहीर करून महिलांचे मतदान वळविण्यात युती शासन यशस्वी झाले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महिलांसह युतीला देखील वरदान ठरली आहे. .एसटी तिकिटामध्ये महिलांना अर्धे तिकीट तर ७५ वर्शेवरील सर्वाना मोफत प्रवास करून राज्यशासनाने दिलासा दिला आहे. मागील वेळी शासनाने मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेत संपूर्ण फी माफ करण्याची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. एकंदरीत दिलेला शब्द पाळणारे हे सरकार अशी महिलांमध्ये भावना निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे. कोपरगावमध्ये महायुतीअंतर्गत लढत होण्याची चिन्ह आहेत. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...शहरात महिला बचतगटांची मोठी चळवळ असून काळे व कोल्हे गटांचे स्वतंत्र महिला गटाचे प्राबल्य आहे. बचतगट उत्पादित मालाची विक्री, गटांना कमी व्याज दरात कोट्यवधींचे कर्ज वाटप या जमेच्या बाजू आहेत. दोन्ही गटाकडे आपापले महिलांचे संघटन आहे. महिलांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम वर्षभर राबविले जातात. येत्या काळात नेमकी बाजी कोण मारणार हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील. मात्र निवडणुकीत महिला मतदारच गेमचेंजरची भूमिका निभावणार यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.