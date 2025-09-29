Kopargaon Taluka Rain Update: 'कोपरगाव तालुक्यालाही अतिवृष्टीचा तडाखा'; शेती, घरे, व्यापारी संकुलात पाणी; खडकी परिसरातील ४० घरांची पडझड

कोपरगाव: मुसळधार पावसाने तालुक्यात हाहाकार झाला असून शेती घरे, व्यापारी संकुलात पाणीच पाणी होऊन संपूर्ण तालुका जलमय झाला आहे. अनेक उपनगरामध्ये पूरजन्य परिस्थिती असून ग्रामीण भागाला पावसाने जोरदार झोडपले. शेतांमध्ये सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मका, सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. वारी येथे कोळनदीच्या पुराने टेके वस्तीला वेढा घातला. वस्तीवर कुटुंबातील सात सदस्य अडकले. तालुक्यातील उपनद्यांना पाणी आल्याने नगर - मनमाड रस्त्यासह इतर रस्ते बंद पडून वाहतूक ठप्प झाली. रात्री खडकी भागातील ४० ते ५० पेक्षा अधिक घरांमध्ये पाणी घुसून मोठे नुकसान झाले. एक घर पडल्याने त्या कुटुंबाला बाहेर काढण्यात यश आले. रात्री उशिरापर्यंत नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी व नागरिकांनी खडकी भागातील पाण्याचा प्रवाह सुरळीत केला. झालेल्या नुकसानीची पंचनामे व्हावीत, अशी मागणी नागरिकांनी केली. विजेच्या वाहिन्यांचे अतोनात नुकसान झाले. शासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर येवून तहसीलदार, मुख्याधिकारी, कृषी अधिकारी, पोलीस निरीक्षक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते..शिंगणापूर परिसरातील गारदा नदीचे पाण्यामुळे संजीवनी ते पढेगाव वाहतूक बंद पडली. तळेगाव मळे परिसरात पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तालुक्यातील सर्वच गावे जलमय झाली. व्यापारी संकुलात पाणी आल्याने दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. दरम्यान, दुपारी दोन वाजता वाजता नांदूर मध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून ७९५४१ क्यूसेक वेगाने गोदावरीत विसर्ग सोडण्यात आला. संध्याकाळी गोदावरी नदीवर पाणी येण्यास सुरुवात झाल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली. संकटकाळी कोपरगावकरांसाठी काळे-कोल्हे कुटुंबीय पुन्हा एकदा धावून आले. शहरासह विविध गावांमध्ये पुर पीडितांसाठी जेवण व राहण्याची सोय त्यांनी उपलब्ध करून दिलासा दिला..दरम्यान, मतदारसंघात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेकांच्या घरात पाणी शिरले उभी पिके पाण्याखाली गेली आणि स्वप्न मातीमोल झाले. या परिस्थितीची माहिती घेत संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध गावात भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ओढवलेले हे संकट दुर्दैवी असून शेतकरी आणि नागरिकांना झालेले नुकसान शब्दात व्यक्त करण्यासारखे नाही. झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, युवानेते विवेक कोल्हे यांनी परिस्थितीची तीव्रता जाणून घेतली असून प्रशासनाने नागरिकांना आवश्यक तिथे मदतीसाठी यंत्रणा द्यावी यासाठी सूचना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.