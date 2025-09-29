अहिल्यानगर

Kopargaon Taluka Rain Update: 'कोपरगाव तालुक्यालाही अतिवृष्टीचा तडाखा'; शेती, घरे, व्यापारी संकुलात पाणी; खडकी परिसरातील ४० घरांची पडझड

Flood Situation in Kopargaon: शिंगणापूर परिसरातील गारदा नदीचे पाण्यामुळे संजीवनी ते पढेगाव वाहतूक बंद पडली. तळेगाव मळे परिसरात पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तालुक्यातील सर्वच गावे जलमय झाली. व्यापारी संकुलात पाणी आल्याने दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले.
Floodwaters inundate farms, homes, and commercial areas in Kopargaon Taluka, with 40 houses damaged in Khadki.

कोपरगाव: मुसळधार पावसाने तालुक्यात हाहाकार झाला असून शेती घरे, व्यापारी संकुलात पाणीच पाणी होऊन संपूर्ण तालुका जलमय झाला आहे. अनेक उपनगरामध्ये पूरजन्य परिस्थिती असून ग्रामीण भागाला पावसाने जोरदार झोडपले. शेतांमध्ये सर्वत्र पाणीच पाणी झाले.

