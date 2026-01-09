माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?

संगमनेर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र केवायसी (आपले ग्राहक ओळख) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तालुक्यातील मोठ्या संख्येने महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...ग्रामीण भागातील असंख्य महिला आपले पैसे का जमा झाले नाहीत, हे जाणून घेण्यासाठी पंचायत समितीच्या महिला व बालविकास कार्यालयात दररोज चकरा मारताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, केवायसी पूर्ण करूनही अनेक गोरगरीब महिलांच्या नावासमोर ‘शासकीय कर्मचारी’ असा चुकीचा उल्लेख झाल्यामुळे त्यांचे अनुदान थांबविण्यात आले आहे. .तालुक्यात लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महिलांना लाभ मिळत होता. मात्र ३१ डिसेंबरनंतर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनेक महिलांचे अनुदान अचानक बंद झाले. काही ठिकाणी केवायसीदरम्यान तांत्रिक चुका झाल्या, तर काही महिलांना शासनाच्या निकषात न बसल्याचे कारण पुढे करून अपात्र ठरविण्यात आले आहे..विशेष बाब म्हणजे, अनेक महिला मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या असून त्यांच्या कुटुंबात कोणीही शासकीय सेवेत कार्यरत नसताना त्यांच्या नावासमोर ‘शासकीय कर्मचारी’ असा शेरा लावण्यात आला आहे. त्यामुळे या महिलांना अन्यायकारकरीत्या योजनेपासून दूर राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील गावोगावच्या महिला दररोज पंचायत समितीत येऊन “साहेब, आमचे पैसे आले नाहीत” अशी कैफियत मांडत आहेत. मात्र आधार तपासणीदरम्यान नावासमोर शासकीय कर्मचारी असा उल्लेख दिसत असल्याचे ते सांगत आहे. “आमच्या हातात काहीच नाही”, असे उत्तर महिलांना दिले जात असल्याने त्यांचा संताप वाढत आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मी मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणारी महिला आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर माझ्या लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बंद झाले. आमच्या घरात कोणीही शासकीय सेवेत नाही. आम्ही शेती व मोलमजुरीवर अवलंबून आहोत. तरीही केवायसीनंतर माझ्या नावासमोर ‘शासकीय कर्मचारी’ असा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. चुकीच्या नोंदीमुळे माझे अनुदान बंद झाले असून मला मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.-निता भागवत थोरात, मोलमजुरी करणारी महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.