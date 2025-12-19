Devendra Fadnavis: स्व. गोपीनाथ मुंडेंनीच मला राजकारणात पुढे आणलं: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; ‘लाडक्या बहिणीं’ना लखपती करणार!

अहिल्यानगर

पाथर्डी : स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनीच मला राजकारणात पुढे आणण्याचे काम केले.  सात दशके देशावर राज्य करणाऱ्यांनी शहराकडे दुर्लक्ष केले होते.  जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. उलट काहींना आम्ही लखपती दिदी करणार असून, या निवडणुकीत आमदार मोनिका राजळे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेल्या अभय आव्हाड यांच्यासह सर्व उमेदवारांना निवडून द्या, पुढची जबाबदारी माझी असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

