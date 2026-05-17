OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी मोठा आवाज; प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे राज्य सरकारला आवाहन, समाजाच्या हक्कांसाठी संघर्षाची हाक!

पाथर्डी: ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक आहे. समाजाने आता संघटित होऊन न्यायासाठी लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केले. .ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून त्यासाठी स्वतंत्र ओबीसी राखीव रकाना असावा, या मागणीसाठी हाके यांनी राज्यभर जनजागृती अभियान सुरू केले आहे. त्यासाठी राज्यात शंभर सभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाची पहिली सभा तालुक्यातील शिरसाटवाडी येथे पार पडली..सभेपूर्वी पाथर्डी शहरातून हाके व नवनाथ वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली. रॅलीत ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी किसन आव्हाड, रमेश गोरे, महेंद्र शिरसाठ, अनंत कराड, जनार्दन शिरसाट, सुभेदार गोरक्ष शिरसाठ, संजय शिरसाट, बलभीम बारगजे, बजरंग सानप, सुनील ढाकणे, मोहन आगाव, केशव तांदळे, माउली शिरसाट, बाबासाहेब वाघ, गणेश चितळकर, सुनील पाखरे आदी उपस्थित होते..हाके म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची भीती काहींना वाटत असल्यानेच जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला जात आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे व स्व. बबनराव ढाकणे यांनी ओबीसींसाठी मोठा संघर्ष केला होता. समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, शैक्षणिक सुविधा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी समाजाची खरी स्थिती समोर येणार नाही. .त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवून जनगणना करावी; अन्यथा राज्यभर आंदोलन केले जाईल. गोपीनाथ मुंडे कामगार महामंडळ, अहिल्यादेवी शेळी-मेंढी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळाला किती निधी मिळाला याचा हिशोब आता समाजाने विचारला पाहिजे. ओबीसी समाजाने केवळ कष्टच करत राहायचे का? ऊसतोडणी, मजुरी आणि श्रम यांच्या पलीकडे जाऊन आता हक्क आणि अधिकारासाठी लढण्याची वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले.