Laxman Hake: ओबीसींनी एकजूट दाखवावी: लक्ष्मण हाके; ओबीसीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने हल्ले आता वाढतच जाणार

पाथर्डी: ओबीसीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने ओबीसीवरील हल्ले आता वाढतच जाणार आहे. या परिस्थितीत ओबीसी बांधवांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले. तालुक्यातील निंबादैत्य नांदूर येथे झालेल्या ओबीसी महाएल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी नवनाथ वाघमारे, राजेंद्र दौंड, गोकूळ दौंड, अरुण मुंडे, बाळासाहेब सानप, सुरेश आव्हाड, किसन आव्हाड, आजिनाथ डोमकावळे, बळीराम खटके, बाळासाहेब वाघ, संगीता ढवळे, मुकुंद आंधळे आदी उपस्थित होते. हाके यांची गावातून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. स्व. गोपीनाथ मुंडे आज हयात असते, तर अशी वेळ ओबीसींवर आली नसती, असा पुनरुच्चारही हाके यांनी केला..हाके म्हणाले, सत्ताधारी आपल्या बाजूने बोलत नाही. एकही आमदार आमच्या पाठीशी उभा नसल्याने आता ओबीसींना स्वतःच एकत्र यावे लागेल. आपण शांत राहिलो, तर भविष्यात परिस्थिती बिकट होईल. आम्ही आरक्षणाविषयी बोलायला लागलो की त्याला लफडे ठरवले जाते आणि दुसरे काही बोलले, तर त्याला प्रेम ठरवले जाते. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी आरक्षण संपविण्याचे काम केले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी. पुरोगामी महाराष्ट्रा अशी राज्याची ओळख आहे. मात्र, आदिवासी समाजातील महिलेला अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळत नाही. आमच्यावर झालेल्या हल्ल्यावर मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाही. त्यांनीच ओबीसींचे आरक्षण संपवले असून, आणखी काही लोकांना मारू, असे मराठा आरक्षणातील लोक संकेत देत आहेत. सुरेश आव्हाड यांनी प्रास्ताविक केले. सुखदेव मर्दाने यांनी सूत्रसंचालन केले. दादासाहेब वाघ यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.