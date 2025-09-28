अहिल्यानगर

Laxman Hake: ओबीसींनी एकजूट दाखवावी: लक्ष्मण हाके; ओबीसीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने हल्ले आता वाढतच जाणार

"OBCs Must Unite for Their Survival: सत्ताधारी आपल्या बाजूने बोल​त नाही. एकही आमदार आमच्या पाठीशी उभा ​नसल्याने आता ओबीसींना स्वतःच एकत्र यावे लागेल. आपण शांत राहिलो, तर भविष्यात परिस्थिती बिकट होईल​. आम्ही आरक्षणाविषयी बोलायला लागलो की त्याला लफडे ठरवले जाते आणि दुसरे काही बोलले, तर त्याला प्रेम ठरवले जाते.
पाथर्डी: ओबीसीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने ओबीसीवरील हल्ले आता वाढतच जाणार आहे. या परिस्थितीत ओबीसी बांधवांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले. तालुक्यातील निंबादैत्य नांदूर येथे झालेल्या ओबीसी महाएल्गार मेळाव्यात​ ते बोलत होते.

