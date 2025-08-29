अहिल्यानगर

राहुरीमध्ये एलसीबीची माेठी कारवाई! 'दोनशे टन सुपारीसह तंबाखू जप्त'; साडेआठ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

LCB Raids in Rahuri: स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक राहुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंद्याची माहिती घेत असताना निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, गुटखा बनविण्यासाठी लागणारी निकृष्ट दर्जाची लाल रंगाची सुपारी व तंबाखूने भरलेले ट्रक अवैधपणे गुजरातकडे जात आहेत.
अहिल्यानगर: स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने राहुरी येथील चिंचोली शिवारातून दोनशे टन लाल सुपारीसह आठ टन तंबाखू जप्त केली आहे. या कारवाईत १३ ट्रकसह आठ कोटी ४३ लाख ४५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, ही सुपारी व तंबाखू कर चुकवून आणली असल्याचे प्राथमिक पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

