आमदारांकडून कडलग कुटुंबीयांचे सांत्वन! बिबट्याच्या हल्ल्यात बालकाचा मृत्यू; नातेवाईकांकडे २५ लाखांची शासकीय मदतीचे पत्र..

संगमनेर : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर संगमनेर येथे परतताच आमदार अमोल खताळ यांनी जवळे कडलग (ता. संगमनेर) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या सिद्धेश सूरज कडलग या बालकाच्या घरी भेट देत कुटुंबीयांचे सांत्वन करत धीर दिला. वन विभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या २५ लाख रुपये मदतीचे पत्र आमदार खताळ यांच्या हस्ते सिद्धेशचे वडील सूरज कडलग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !. जवळे कडलग आणि परिसरात बिबट्यांचा वाढता वावर लक्षात घेता नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याबाबतच्या सूचनाही आमदार खताळ यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. .या परिसरामध्ये जास्तीत जास्त पिंजरे लावावेत, तसेच बिबट्यांचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरूच ठेवावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी अहिल्यानगर येथील उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांच्याकडून प्राप्त झालेले २५ लाख रुपये आर्थिक मदतीचे पत्र आमदारांच्या हस्ते सिद्धेशचे वडील सूरज कडलग यांना देण्यात आले. .थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...यावेळी संगमनेर उपविभागाचे सहायक वनसंरक्षक अमरजित पवार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर केदार, संतोष कडलग, सुनील देशमुख उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.