Leopard Attack: हनुमानवाडीत बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू; नेवासे तालुक्यातील घटना, पोलिस, वन विभाग घटनास्थळी दाखल!

सोनई : हनुमानवाडी (ता. नेवासे) येथे दयानंद माळवे यांच्या उसाच्या शेतात शनिवारी (ता.२५) सायंकाळी रंगनाथ पंढरीनाथ शेटे (वय ७५) यांचा मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..मृतदेहाचे गुडघ्यापासून खालचे दोन्ही पाय नसून, अन्य शरीराचे लचके तोडलेले असल्याने प्रत्यक्षदर्शीकडून हा हल्ला बिबट्याने केला असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. मयत शेटे ही व्यक्ती रविवारपासून (ता.१९) बेपत्ता होती. .नातेवाईकांनी याबाबत सोनई पोलिस ठाण्यात खबर दिली होती. आज सायंकाळी शेतपिकास पाणी देताना सुनील तुकाराम येळवंडे यांना उसाच्या शेतात मृतदेह दिसला. घटनेची माहिती मिळताच फौजदार बाबासाहेब लबडे, हवालदार सचिन धोंडे व बाळासाहेब तागड यांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला..वनपाल वैभव गाढवे व वनरक्षक राहुल शिसोदे यांनी रात्री आठ वाजता भेट देऊन पाहणी केली. उत्तरीय तपासणीनंतर शेटे यांचा मृत्यू नेमका कशाने झाला हे सांगता येईल, असे वनपाल गाढवे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी ग्रामस्थ, नातेवाईक व बघ्यांची गर्दी झाली होती.