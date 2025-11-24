Leopard Attack: बिबट्याचे हल्ले, चार जण बचावले ! 'चेडगाव परिसरातील घटना'; बिबट्याने झडप घातली अन्..

राहुरी : चेडगाव परिसरात मागील चार दिवसात बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या चार घटना घडल्या. नशीब बलवत्तर म्हणून चारही जण बचावले. चेडगाव येथे मुळा उजवा कालवा परिसरात तसेच पोईचा महादेव मंदिर परिसरात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...गुरुवारी (ता. २०) रात्री सुमारे ८.३० वाजता बापूसाहेब सदाशिव ताके हे दूध संकलन केंद्रावर दूध घालून दुचाकीवर घराकडे परत चालले होते. मुळा उजवा कालवा परिसरात बिबट्याने त्यांच्या दिशेने झडप घातली. ताके यांनी दुचाकीचा वेग वाढवून स्वतःचा बचाव केला. त्याच ठिकाणी घटनेनंतर १५ मिनिटात पत्नीसह ब्राह्मणीवरून दुचाकीवर घराकडे निघालेले संजय भोरुनाथ जाधव यांच्यावर बिबट्याने झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून दोघे बालबाल बचावले. त्याच रात्री नवनाथ भागवत नवले आपल्या मेंढ्यांकडे मुक्कामासाठी वंजारवाडी परिसराकडे जात होते. त्यांच्या दुचाकीवर बिबट्याने हल्ला केला. त्यात, दुचाकीची सीट फाटली..नवले यांच्या दुचाकीचा बिबट्याने काही अंतर पाठलाग केला. ताके वस्ती परिसरात गुरुवारी (ता. २०) रात्री एकाच वेळी तीन बिबटे दिसल्याचा दावा राहुल ताके यांनी केला. शुक्रवारी (ता. २२) रात्री ८ वाजता वैभव रावसाहेब ताके दूध घालून घराकडे परत चालले होते. त्यांच्याही दुचाकीवर झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. सतीश भारत तरवडे यांनाही बिबट्याचे दर्शन घडले. .बिबट्याच्या भीतीने शेतातील उभी पिके पाण्यावाचून जळण्याची शक्यता आहे, असे ग्रामस्थ किशोर तुकाराम शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान, वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २२) ग्रामस्थांशी संवाद साधून घटनांची माहिती घेतली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...चेडगाव शिवारात गुरुवारी (ता. २०) व शुक्रवारी (ता. २१) रात्री बिबट्याच्या हल्ल्याच्या चार घटना घडल्या. काल शनिवारी (ता. २३) रात्री ८.३० वाजता आमच्या घराभोवती केलेल्या संरक्षक जाळीच्या प्रवेशद्वारावर एक बिबट्या ठाण मांडून बसला होता. घरासमोरील ट्रॅक्टर काढून ट्रॅक्टरच्या उजेडात बिबट्याला पोईचा महादेव मंदिराच्या दिशेने हाकलून दिले.- किशोर शिंदे, ग्रामस्थ चेडगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.