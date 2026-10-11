Leopard Attack: चालत्या दुचाकीवर बिबट्याची झडप; पत्नीचा जीव वाचण्यासाठी पतीने जीव घातला धाेक्यात, नेमकं काय घडलं..

कोल्हार : पतीसोबत चालत्या दुचाकीवर मागे बसलेल्या महिलेवर बिबट्याने झडप घातली. त्यात त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. पतीने राखलेल्या प्रसंगावधानाने पती-पत्नी दोघेही वाचले. भगवतीपूर - पाथरे शिवेवर (ता. राहाता) शुक्रवारी (ता.९) सायंकाळी घटना घडली. निकिता जगदीश शिरसाठ (रा. पाथरे बुद्रुक) असे जखमी महिलेचे नाव आहे. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...निकिता पतीसोबत काही कामासाठी पाथरेहून कोल्हारला जात असताना खर्डे, शिंदे, पाटोळे वस्तीजवळ रस्त्याच्या कडेला त्यांना दोन बछडे दिसले. तेवढ्यातच रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने मादीने डरकाळी फोडत त्यांच्यावर झडप घातली. .त्यामुळे निकिता यांच्या पायाला दुखापत झाली. सर्जेराव खर्डे, गणेश रा. खर्डे, सचिन सो. शिंदे, किसन वसंत खर्डे, सचिन भोंडे यांनी मदतीसाठी घटनास्थळी धाव घेतली. बॅटरीच्या प्रकाशात व फटाके वाजवून बिबट्याला पिटाळून लावले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...दरम्यान, आज सकाळी राहाता बाजार समितीचे उपसभापती अण्णासाहेब कडू, पाथरेचे सरपंच उमेश घोलप, कोपरगावचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एम. वाय. शेख, वन्यजीवरक्षक विकास म्हस्के, वनरक्षक प्रतीक गजेवार आदींनी जखमी कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्या परिसरात पिंजरा लावण्याची कारवाई सुरू असल्याचे शेख यांनी सांगितले. हल्ल्याच्या या घटनेमुळे या परिसरात धास्तीचे वातावरण पसरले असून, रात्र जागून काढण्याची वेळ रहिवाशांवर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.