Leopard Attack: बिबट्याने केला महिलेचा पाठलाग; संगमनेरच्या कुंथूनाथ सोसायटीतील थरारक प्रसंग, मंदिरात आश्रय अन् जीव वाचला, काय घडलं!

Forest Department Action After leopard sighting: बिबट्याचा थरार: महिलेच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला
Residents gather near Kunthunath Society in Sangamner after a leopard was spotted chasing a woman.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: सकाळची आठ-साडेआठची वेळ... बंगल्यात शांत वातावरण. पूजा करण्यासाठी घरालगतच्या मंदिराकडे जाणाऱ्या महिलेपुढे अचानक बिबट्या उभा ठाकला आणि काही क्षणांतच थरारक प्रसंग घडला. महिलेच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला. ही घटना शहरातील कुंथूनाथ हौसिंग सोसायटीत बुधवारी (ता.१८) घडली.

