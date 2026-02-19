Leopard Attack: बिबट्याने केला महिलेचा पाठलाग; संगमनेरच्या कुंथूनाथ सोसायटीतील थरारक प्रसंग, मंदिरात आश्रय अन् जीव वाचला, काय घडलं!

संगमनेर: सकाळची आठ-साडेआठची वेळ... बंगल्यात शांत वातावरण. पूजा करण्यासाठी घरालगतच्या मंदिराकडे जाणाऱ्या महिलेपुढे अचानक बिबट्या उभा ठाकला आणि काही क्षणांतच थरारक प्रसंग घडला. महिलेच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला. ही घटना शहरातील कुंथूनाथ हौसिंग सोसायटीत बुधवारी (ता.१८) घडली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...कुंथूनाथ हौसिंग सोसायटीत सिद्धार्थ ओहरा हे कुटुंबासह वास्तव्यास आहेत. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पत्नी पल्लवी ओहरा या सकाळी बंगल्यालाच लागून असलेल्या मंदिरात पूजा करण्यासाठी जात होत्या. त्याचवेळी त्यांच्या दिशेने एक छोटा बिबट्या येताना दिसला. क्षणभर त्या घाबरून गेल्या; मात्र धीर न सोडता त्यांनी थेट मंदिरात धाव घेतली. त्यांच्या पाठोपाठ बिबट्यानेही मंदिरात प्रवेश केला. या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे त्यांच्या काळजाचा अक्षरशः थरकाप उडाला. सुदैवाने पल्लवी ओहरा यांनी अतिशय सावधगिरीने आणि चातुर्याने मंदिरातून बाहेर येत थेट बंगल्यात प्रवेश केला व मुख्य दरवाजा आतून बंद केला. काही क्षणांनी बिबट्याही मंदिराबाहेर आला; मात्र तोपर्यंत त्या सुरक्षित होत्या. त्यांनी तत्काळ घरातील इतर सदस्यांना सावध केले..सिद्धार्थ ओहरा यांनी सोसायटीतील नागरिकांना बिबट्या आल्याची माहिती दिली. घटनेची खबर मिळताच वनविभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सहाय्यक वनसंरक्षक अमरजित पवार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर केदार, वनपाल युवराज तसेच वनरक्षक संतोष पारधी यांनी परिसराची पाहणी करून बिबट्याचा शोध सुरू केला. मात्र, वनविभागाचे पथक पोहोचेपर्यंत बिबट्याने तेथून काढता पाय घेतला होता. ओहरा कुटुंबीयांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, मंगळवारी मध्यरात्री बारा ते सव्वा बारा दरम्यान बिबट्या कंपाउंडच्या भिंतीवरून आत शिरल्याचे दिसून आले. नगराध्यक्षा डॉ. मैथिली तांबे यांनी घटनास्थळी धाव घेत परिसराची पाहणी केली. त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून बिबट्याचा तातडीने शोध घेऊन त्याला जेरबंद करण्याच्या स्पष्ट सूचना केल्या..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...कुंथूनाथ हौसिंग सोसायटीसह परिसरातील नागरिकांनी लहान मुलांना एकटे बाहेर खेळण्यासाठी पाठवू नये. तसेच सकाळी किंवा संध्याकाळी फिरायला जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी. वनविभागाची टीम परिसरात शोधमोहीम राबवत असून, थर्मल ड्रोनच्या साहाय्यानेही तपास केला जाणार आहे. बिबट्याचे पायांचे ठसे आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा.- अमरजित पवार, सहायक वनसंरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.