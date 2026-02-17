Ahilyanagar leopard: घरात घुसला अन् बाथरूममध्ये फसला; भिंगारमधील सौरभनगर परिसरात बिबट्या अखेर जेरबंद, बिबट्या आल्याने पळापळी!

नगर तालुका: नगर शहराजवळील भिंगार परिसरातील पाथर्डी रस्त्यावरील सौरभनगर परिसरात दुपारी साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास नर जातीच्या सव्वा वर्षाच्या बिबट्यास वन विभागाने पकडले. या परिसरात बिबट्या आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.मागील काही दिवसांपासून नगर शहरासह जिल्ह्यात बिबट्याचा मोठा वावर वाढला आहे. बिबट्या थेट आता मनुष्य वस्तीकडे येत असल्याने नागरिकांमध्ये देखील भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये अनेकांना आपले प्राण देखील गमवावे लागले आहे..पाथर्डी रस्त्यावरील नागरदेवळे ग्रामपंचायत हद्दीतील तपेश्वर मंदिराजवळील गोरक्षनाथ कॉलनीमध्ये सकाळी साडेआठ ते नऊच्या सुमारास सगळ्यात अगोदर बिबट्या दिसला. गोंधळे याच्या बंद घराच्या अंगणात तो बसल्याचे नागरिकांनी पाहिले. घाबरलेल्या नागरिकांनी गाजावाजा करून या बिबट्यास तिथून हाकलले. तिथून ते सौरभनगर येथील जलसा हॉटेलच्या मागील बाजूला बिबट्या पळाला. या दरम्यान बिबट्याने एका पाळीव कुत्र्याच्या तोंडाला चावा घेत त्याला जखमी केले. दरम्यानच्या काळात नागरिकांनी वन विभागाला फोनद्वारे संपर्क साधत घटनेची कल्पना दिली. तोपर्यंत बिबट्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. बिबट्याला पाहण्यासाठी घराच्या छतावर अनेक लोक गर्दी करू लागले. यादरम्यान बिबट्यापेक्षा परिसरातील नागरिक व उत्साही तरुणांची जास्त पळापळ सुरू होती. तोपर्यंत वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते..गोंधळ, आरडाओरड यामुळे बिबट्या पुरता भेदरून गेला होता. स्थानिक नागरिकांच्या गोंधळामुळे बिबट्याला पकडताना वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना दोनदा अपयश आले. भेदरलेला बिबट्या एका घराच्या अंगणात शिरून मागील बाजूस असलेल्या बाथरूममध्ये जाऊन बसला. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दरवाजाच्या फटीतून त्याला भुलीचे इंजेक्शन दिले. सुमारे अर्ध्या तासानंतर बिबट्या बेशुद्ध झाल्यानंतर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जाळी टाकून त्याला पकडले. तब्बल तीन तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नाने त्याला अखेर जेरबंद केले. त्यानंतर त्याला दुपारच्या सुमारास वन विभागाच्या वाहनातून छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील वन विभागाच्या रोपवाटिकेत नेण्यात आले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नागरदेवळे, भिंगार, वडारवाडीतील शाळांना अघोषित सुटीसकाळपासूनच बिबट्याच्या बातम्या व फोटो सोशल मीडियावरती पसरल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्यामुळे पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला. नागरदेवळे, भिंगार, वडारवाडी, अलमगीर या परिसरातील जिल्हा परिषद, खासगी, कॅन्टोन्मेंट शाळांमध्ये मुलांची तुरळक उपस्थिती होती. अनेक व्यावसायिकांनीही सकाळी अर्धवट शटर उघडले होते. बिबट्याला पकडल्यानंतर दुपारनंतर व्यवहार सुरळीत झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.