Ahilyanagar leopard: घरात घुसला अन् बाथरूममध्ये फसला; भिंगारमधील सौरभनगर परिसरात बिबट्या अखेर जेरबंद, बिबट्या आल्याने पळापळी!

Bhingar leopard Rescue Operation Details: सौरभनगरमध्ये बिबट्याची धावपळ; वन विभागाने अखेर पकडले
Forest officials rescue leopard trapped inside bathroom of a house in Bhingar’s Saurabhnagar area.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
नगर तालुका: नगर शहराजवळील भिंगार परिसरातील पाथर्डी रस्त्यावरील सौरभनगर परिसरात दुपारी साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास नर जातीच्या सव्वा वर्षाच्या बिबट्यास वन विभागाने पकडले. या परिसरात बिबट्या आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

Ahmednagar
Leopard
district
Wildlife
Forest department

