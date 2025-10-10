अहिल्यानगर

Nilesh Lanke: साहित्याने माणसात माणुसकी निर्माण होते: खासदार नीलेश लंके; कांगोणीत साहित्य पुरस्कारांचे वितरण

Kangan Celebrates Literary Excellence: कांगोणी (ता. नेवासे) येथील किसन महाराज सुडके प्रतिष्ठानच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय साहित्य पुरस्कारांच्या वितरण समारंभात ते प्रमुख पाहुणे बोलत होते. यावेळी राज्यभरातून निवडण्यात आलेल्या २६ साहित्यिकांना शाल, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सोनई : संत साहित्याची अलौकिक देणगी वारकरी संप्रदायाला लाभली आहे. वाचन संस्कृती लोप पावत असली तरी साहित्य वाचनाने माणसात माणुसकी निर्माण होऊन यशाची पायवाट नक्कीच सुलभ होते, असे प्रतिपादन नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके यांनी व्यक्त केले.

