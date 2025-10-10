Nilesh Lanke: साहित्याने माणसात माणुसकी निर्माण होते: खासदार नीलेश लंके; कांगोणीत साहित्य पुरस्कारांचे वितरण

सोनई : संत साहित्याची अलौकिक देणगी वारकरी संप्रदायाला लाभली आहे. वाचन संस्कृती लोप पावत असली तरी साहित्य वाचनाने माणसात माणुसकी निर्माण होऊन यशाची पायवाट नक्कीच सुलभ होते, असे प्रतिपादन नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके यांनी व्यक्त केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कांगोणी (ता. नेवासे) येथील किसन महाराज सुडके प्रतिष्ठानच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय साहित्य पुरस्कारांच्या वितरण समारंभात ते प्रमुख पाहुणे बोलत होते. यावेळी राज्यभरातून निवडण्यात आलेल्या २६ साहित्यिकांना शाल, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. पत्रकार जीवनगौरव पुरस्कार सोनई येथील बातमीदार विनायक दरंदले यांना देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संत ज्ञानेश्वर संस्थानचे अध्यक्ष पांडुरंग अभंग होते. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळकृष्ण महाराज सुडके यांनी संत किसन महाराज सुडके यांच्या कार्याची माहिती दिली..खासदार लंके यांनी कोरोना संकटात राबविलेल्या कार्याची माहिती देताना तेथील आरोग्य मंदिरात झालेल्या आध्यात्मिक जागराने रुग्णांचे भय पळून गेल्याचे सांगितले. तर साहित्यिक श्रीकांत पाटील व विजयश्री सावजी यांनी सत्काराला उत्तर दिले..कार्यक्रमाला नामदेव महाराज पोकळे, अनिल महाराज गरुड, मुंढे महाराज, राजु महाराज कातकडे, पंढरीनाथ महाराज, वखरे महाराज, तुकाराम मिसाळ, राजेंद्र पाचे, सतिश थोरात आदी मान्यवर उपस्थित होते. रेवणनाथ पवार यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्राचार्य निवृत्ती मिसाळ यांनी आभार मानले. निघोज येथील बाबासाहेब कवाद पत संस्थेचे कार्यक्रमास विशेष योगदान लाभले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .१५ वर्षीय सृष्टी पुरस्काराने सन्मानितपानगाव (जि. लातूर) येथील १५ वर्षाच्या सृष्टी धोंडीराम शेकडे हिने लिहिलेल्या ''विठू माझा सावळा'' पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड झाली. पुरस्कारासाठी सृष्टीचे नाव जाहीर होताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा गजर करीत बाल वयातील योगदानाचे स्वागत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.