Ahilyanagar Fraud: धनगरवाडीत पशुखाद्य डिलरशीपच्या बहाण्याने फसवणूक; शेतकऱ्याची पुण्यातील दोघांकडून ३ लाखांचा गंडा

अहिल्यानगर: दूधकांडी पशुखाद्याची डीलरशीप देण्याच्या बहाण्याने धनगरवाडी (ता. नगर) येथील शेतकऱ्याची पुण्यातील दोघांनी ३ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी शेतकऱ्याच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिसांनी दोघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. .पोपट शिकारे (वय ४५, रा. धनगरवाडी, ता. नगर) यांची २०२३ मध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विलास कासुर्डे व स्वप्नील मोरे (रा. स्वारगेट, पुणे) यांनी दूधकांडी हे पशुखाद्य तयार केलेले असून त्याची डीलरशीप देत असल्याची माहिती दिली होती. .त्यानंतर शिकारे यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून ३ लाख रुपये अनामत रक्कम भरली. त्यानंतर अनेकदा त्यांना डीलरशीपबाबत संपर्क केला असता, दोघांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर त्यांचे फोन घेणेही टाळू लागले. आपली फसवणूक झाल्याचे शिकारे यांची खात्री झाली. अखेर त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.