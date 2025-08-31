अहिल्यानगर

Ahilyanagar Fraud: धनगरवाडीत पशुखाद्य डिलरशीपच्या बहाण्याने फसवणूक; शेतकऱ्याची पुण्यातील दोघांकडून ३ लाखांचा गंडा

Fraud in Dhangarwadi: अनेकदा त्यांना डीलरशीपबाबत संपर्क केला असता, दोघांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर त्यांचे फोन घेणेही टाळू लागले. आपली फसवणूक झाल्याचे शिकारे यांची खात्री झाली. अखेर त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
अहिल्यानगर: दूधकांडी पशुखाद्याची डीलरशीप देण्याच्या बहाण्याने धनगरवाडी (ता. नगर) येथील शेतकऱ्याची पुण्यातील दोघांनी ३ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी शेतकऱ्याच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिसांनी दोघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

