Uddhav Thackeray: निष्ठावंतांहाती सतरंज्या, गद्दारांना सत्ता: उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; शिर्डीतील मेळाव्यात घेतला भाजपचा समाचार

शिर्डी: ‘भाजपचे फोडाफोडीचे राजकारण हा योगायोग नाही. त्यांना देशाभोवती हुकूमशाहीचा फास आवळायचा आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करायचे आहे. तसे झाल्यास देश उत्तरेच्या हातात जाईल,’ अशी भीती व्यक्त करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेला नव्हे, तर भाजपलाच पुनर्बांधणीची गरज आहे. कारण त्यांचे निष्ठावान गद्दारांच्या सतरंज्या उचलत आहेत, असा घणाघात करत भाजपला आरसा दाखवला..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) गेल्यानंतर आयोजित शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, विनायक राऊत, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील शिंदे, सूरज चव्हाण, साईनाथ दुर्गे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..ठाकरे म्हणाले, ‘देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रिपद हे दिल्लीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आमचे फोडलेले खासदार भाजपमध्ये न जाता, राज्यातील शहा सेनेत गेलेत. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहेत म्हणून फडणवीसांना अडचणीत आणले जात आहे. ठाकरे संपला की प्रश्न विचारणारा संपेल, असे त्यांना वाटते. मात्र, शिवसैनिक आमच्या सोबत आहेत. कितीही आमदार-खासदार फोडले, तरी आम्ही पुन्हा निवडून आणू. मला इथला खासदार आणि राज्याचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचा पाहिजे.’.खासदार राऊत म्हणाले, ‘वाकचौरे यांनी साईबाबांच्या खोट्या शपथा घेतल्या. मी फुटणार नाही, असे सांगितले. शंभर कोटी घेऊन फुटले. आता ठाकरे महाराष्ट्रात फिरू लागल्याने तुफान आले.’यावेळी सुहास वहाडणे, भरत मोरे, सचिन कोते, जगदीश चौधरी, नानासाहेब बावके, संजय शिंदे, लखन भगत, श्रीरंग चांदगुडे, शिवा रहाणे, नानक सावंत्रे, सार्थक कोते, शुभम वाघ, अशोक थोरे, प्रसाद आहेर, अमर कतारी आदी उपस्थित होते..संघानेच उत्तर द्यावेपंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी आहे. अशीच अवस्था केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची झाली होती. या दोघांना संघाचा पाठिंबा आहे. मग आता संघानेच काय ते उत्तर द्यावे, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.हे तर खाऊसाहेबएकाने मला ही फूट शुभशकून असल्याचे सांगितले. उद्या कदाचित आपले सरकार सत्तेत येईल. कारण वाकचौरे जातात तेथील सत्ता जाते. फुटलेल्या खासदारांच्या अनेक भानगडी होत्या. त्यावेळी मला त्या कुणी सांगितल्या नाहीत. हे भाऊसाहेब नव्हे, तर खाऊसाहेब वाकचौरे आहेत, अशी टीका ठाकरे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.