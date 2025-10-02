Bhavangad News:'श्री क्षेत्र भगवानगडाला मिळाली चार हेक्टर जागा'; महंत डॉ. नामदेवशास्त्रीच्या मागणीला यश, मुख्यमंत्र्यांकडून पाठपुरावा

पाथर्डी: तालुक्यातील श्री क्षेत्र भगवानगडाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने वन विभागाची चार हेक्टर जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सध्या भगवानगडावर सुरू असलेल्या विकासकामांना आणखी वेग येणार आहे. केंद्रीय वन विभागाच्या मालकीची असलेली काही जागा गडाच्या विकासासाठी मिळावी, अशी मागणी भगवानगडाचे महंत डॉ. नामदेवशास्त्री यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी ही जागा भगवानगडाला मिळावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर गडाला जागा देण्याची अधिसूचना आज काढण्यात आली. यासंदर्भात फडणवीस यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर या गोष्टीची माहिती देत मोदी व यादव यांचे आभार मानले. .विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला आपण श्री संत भगवानबाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होत असून, भगवानगडाला जागा मिळाली, ही माहिती भक्तांना देताना आपल्याला अतिशय आनंद होत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...ही जागा भगवानगडाला भाविकांच्या सुविधेसाठी तसेच रुग्णालय, सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र, पार्किंग व भाविकांच्या निवासासाठी मिळावी, अशी मागणी डॉ. नामदेवशास्त्री यांनी केली होती. ही मागणी आता मान्य झाल्याने भाविकांच्या सुविधांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात डॉ. नामदेवशास्त्री यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.