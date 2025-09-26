अहिल्यानगर

Environment Minister Pankaja Munde: नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत देणार: पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे; राज्य व केंद्र ​शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

Farmers to Receive Major Support : अतिवृष्टीमुळे ​अनेकांच्या आयुष्यावर, घरांवर​ व शेतीवर जे संकट कोसळले आहे, ते पाहून मला वेदना होत आहेत. जमिनी वाहून गेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांत गाळ साचला आहे. घरांची पडझड झाली आहे, जनावरांचे नुकसान झाले आहे.
पाथर्डी :अतिवृष्टीमुळे ​नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य व केंद्र ​शासन ठामपणे उभे असून, लवकरच नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी​ दिली. ​

