Environment Minister Pankaja Munde: नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत देणार: पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे; राज्य व केंद्र ​शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

पाथर्डी :अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य व केंद्र शासन ठामपणे उभे असून, लवकरच नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या तालुक्यातील मालेवाडी, कीर्तनवाडी व खरवंडी येथे भेट देत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार मोनिका राजळे, धनंजय बडे, डॉ. मृत्युंजय गर्जे, मुकुंद गर्जे, अमोल गर्जे, बाळासाहेब गोल्हार, राहुल कारखेले, संजय कीर्तने, नितीन कीर्तन, शुभम गाडे, डॉ. ज्ञानेश्वर दराडे, अप्पासाहेब शिरसाट, रामहरी खेडकर, माणिक बटुळे, प्रदीप पाटील, तहसीलदार उद्धव नाईक आदी उपस्थित होते..मुंडे म्हणाल्या की, अतिवृष्टीमुळे अनेकांच्या आयुष्यावर, घरांवर व शेतीवर जे संकट कोसळले आहे, ते पाहून मला वेदना होत आहेत. जमिनी वाहून गेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांत गाळ साचला आहे. घरांची पडझड झाली आहे, जनावरांचे नुकसान झाले आहे. या सर्व परिस्थितीत सरकार तुमच्यासोबत ठामपणे उभे आहे. राज्य सरकारने २ हजार २०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग होऊ लागले आहेत. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी मी स्वतः कॅबिनेट मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे..अतिवृष्टीची परिस्थिती केवळ पाथर्डी तालुक्यात नाही, तर सर्वत्र आहे. पूरस्थितीबद्दल मी पालकमंत्र्यांशी बोलेन. शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मला प्रत्येक गावात भेट देणे शक्य नसल्याचेही या वेळी मुंडे म्हणाल्या, तर या दौऱ्यात त्यांनी तालुक्यात झालेल्या नुकसानीची माहिती राजळे यांच्याकडून घेतली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शेतकऱ्यांच्या पाठीशीमागील नऊ दिवस मी सतत दौऱ्यावर आहे. बीडलगतच्या अनेक गावांना भेट देत आहे. लोकांची अपेक्षा असते की मी प्रत्येक गावात जावे. पण ते प्रत्यक्षात शक्य नाही. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देईल, त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, याबाबत मी कटिबद्ध आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.