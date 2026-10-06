अहिल्यानगर

Ahilyanagar crime: आई-वडिलांकडून मुलाचा खून, मृतदेह शेतात नेऊन जाळला; तेराव्याच्या नैवेद्यामुळे गुन्हा उघडकीस

Parents Allegedly Kill Son And Burn Body In Farm Field: मुलाची हत्या करून मृतदेह शेतात जाळल्याचा आरोप; तेराव्याच्या नैवेद्यामुळे संशय बळावला
Son Murder Case Parents Allegedly Kill Son Burn Body In Field Crime Comes To Light During Thirteenth Day Ritual

Son Murder Case Parents Allegedly Kill Son Burn Body In Field Crime Comes To Light During Thirteenth Day Ritual

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नगर तालुका : दारूच्या व्यसनावरून झालेल्या वादात आई-वडिलांनी मुलाला दांडक्याने मारहाण केली. गंभीर जखमी झालेल्या मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल न करता घरातच ठेवण्यात आले. दोन दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह पहाटे शेतात नेऊन जाळण्यात आला.

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