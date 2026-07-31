Farmer Loan: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! कर्जमाफीच्या रकमेबाबत मोठे स्पष्टीकरण; संभ्रम कायमचा दूर, प्रशासनाने दिली महत्त्वाची माहिती

अहिल्यानगर: कर्जमाफीच्या यादीत दिसणाऱ्या रकमेत आणि पोर्टलवर दिसणाऱ्या रकमेत मोठा फरक दिसत असला, तरी पोर्टलवर दिसणारी रक्कम ग्राह्य धरावी. तीच रक्कम पूर्ण माफ होणार आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना बॅंकांनी सांगितल्यानंतर भरावी लागणार आहे. दोन लाखांच्या आतील कर्ज पूर्णपणे माफ झालेले आहे, अशी माहिती जिल्हा सहनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची पहिली यादी प्रसिद्ध झालेली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, सेवा संस्था, संबंधित बॅंका व आॅनलाइन पद्धतीने ही यादी पाहता येते. त्यानंतर प्रत्यक्ष पोर्टलवरही शेतकऱ्याच्या नावापुढे रक्कम दिसत आहे. यादीतील रक्कम व पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये फरक आहे. तो नेमका कशामुळे, याचे स्पष्टीकरण सहनिबंधकांनी दिले आहे..कर्जमाफीस पात्रताकर्जमाफी योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी थकबाकी असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे विचारात घेण्यात आली आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ मिळणार आहे..त्रुटींची पुनर्पडताळणीराज्यातील बँकांनी दिलेल्या ३१ लाख खात्यांपैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली आहे. उर्वरित खात्यात चुकीचे खाते क्रमांक, केवायसी त्रुटी, बंद खाती किंवा व्याजाशी संबंधित त्रुटी आढळल्याने माहिती पुनर्पडताळणीसाठी बँकांकडे पाठवली आहे. अशा प्रकरणांची नावे दुसऱ्या यादीत येऊ शकतात. ही यादी १५ आॅगस्टपूर्वी प्रसिद्ध होणार आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दोन लाख ३३ हजार ७११ खातेदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी एक लाख ९२ हजार २८२ खातेदार हे अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहेत. उर्वरित ४१ हजार ४२९ खातेदार हे व्यापारी बँकांचे आहेत..‘नो रेकॉर्ड फाऊंड’ मेसेजयादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रावर’ किंवा बँकेत जाऊन बायोमॅट्रिक (अंगठा लावून) आधार प्रमाणिकरण (ई-केवायसी) करणे बंधनकारक आहे. अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅग पोर्टलवर नोंदणी होऊन फार्मर-आयडी उपलब्ध आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे. शेतकऱ्याचे यादीत नाव असूनही केवायसी करताना ‘नो रेकॉर्ड फाऊंड’ असा मेसेज येत असेल, तर शेतकऱ्याचा अॅग्रोस्टॅक क्रमांक जनरेट झाला नसल्याने हा मेसेज येऊ शकतो, अशी अडचण कायम राहिल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे ऑफलाइन तक्रार दाखल करावी. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी बँकेत जाऊन वारस नोंद करावी. कर्जाची रक्कम वारसाच्या नावावर हस्तांतर करून वारसाचे बँक खाते व आधार लिंक करावे. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम वारसाच्या खात्यात जमा केली जाईल..पोर्टलमध्ये दिसणारी रक्कम पूर्ण माफ झालेली आहे. कोणताही संभ्रम निर्माण करू नये. कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या कोणत्याही तक्रारीबाबत संबंधित बॅंका किंवा जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयात संपर्क करावा.- मंगेश सुरवसे, जिल्हा सहनिबंधक.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.हेअर कटचे निर्देशशासनाने ९ जून २०२६ रोजी सर्व व्यापारी बॅंकांना पत्र देऊन अनुत्पादित वर्गवारीतील खात्यांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत (हेअरकट) देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. एक एप्रिल २०२६ नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याजाची आकारणी न करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.