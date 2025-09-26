अहिल्यानगर

Guardian Minister Radhakrishna Vikhe: मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे; पूरग्रस्त मोहरी, दरडवाडीची पाहणी

Flood-Hit Mohari, Daradwadi Villages Inspected: संकटाच्या काळात शासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीर उभे असून, नुकसानीच्या पंचनाम्यानंतर मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नसल्याची ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
"Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil inspecting flood-hit Mohari and Daradwadi, assuring farmers of timely relief."

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड: तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतपिके, शेतजमीन, ओढे, नाले व घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संकटाच्या काळात शासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीर उभे असून, नुकसानीच्या पंचनाम्यानंतर मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नसल्याची ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.

