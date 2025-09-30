अहिल्यानगर: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सलग दोन दिवस बाधित झालेल्या कुटुंबांना २३ किलो धान्य मोफत दिले जाणार आहे. वीस किलो तांदूळ आणि तीन किलो तूरडाळ दिले जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषणापत्र किंवा अधिसूचनेत समावेश असलेल्या बाधित कुटुंबांना हे धान्य मिळणार आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.राज्याच्या अन्न व धान्य विभागाच्या उपसचिव ईशा पवार यांनी रविवारी (ता. २८) याबाबत अध्यादेश काढला आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी मोफत धान्य वाटपाबाबतचा काढलेल्या अध्यादेशाच्या निकषाप्रमाणे धान्य वाटपासाठी लाभार्थी निवडणार आहेत. या अध्यादेशानुसार प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ आणि पाच लिटर केरोसिन द्यावे, असे निर्देश होते. या अध्यादेशातील वस्तूंमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता केरोसिन दिले जाणार नाही..१० किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ आणि तीन किलो तूरडाळ असे २३ किलो धान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही ठिकाणी गहू ओलसर झल्याने त्याऐवजी १० किलो तांदूळच द्यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. बाधित कुटुंबांना २० किलो तांदूळ आणि तीन किलो तूरदाळ असे २३ किलो धान्य दिले. जाणार आहे. दिवसभरात ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्यास अतिवृष्टी या निकषामध्ये या गावाचा समावेश होता..जिल्ह्यात शनिवारी आणि रविवारी दोन दिवस अतिवृष्टी झाली. यामध्ये ३१३ गावे बाधित झाले आहेत. बाधित कुटुंबांना त्यांच्या जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप केले जाणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अधिपत्याखाली एक हजार ८८७ स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत..दीड हजार गावांत अतिवृष्टीजिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एक हजार ३४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील पिकांना फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील चार लाख ८७ हजार २६६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. कृषी आणि महसूल विभागाच्या वतीने पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहेत.जिल्ह्यात १३ सप्टेंबरपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. जिल्ह्यातील संगमनेर आणि अकोले वगळता सर्वच तालुक्यात कमी अधिक प्रमाणात अतिवृष्टीचा फटका बसलेला आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील सुमारे ४० टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचे आणि क्षेत्राचे सुमारे ४० टक्के पंचनामे झालेले आहेत. सोमवारी पावसाने उघडीप दिल्याने नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्याला वेग आला आहे..नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची व्हिसीद्वारे बैठक घेतली. जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. अतिवृष्टीमुळे बाधित भागातील नागरिकांना तातडीने सुविधा देण्यासह पंचनामे यांचा वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे.दीड हजारांहून अधिक घरांचे नुकसानजिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांत झालेल्या पावसात एक हजार ५९१ घरांची पडझड झालेली आहे. यासह १८ ठिकाणी जनावरांचे गोठे पडलेले आहेत. ३७ मोठी दुधाळ आणि ३२ लहान जनावरे मृत्युमुखी पडले. यासह ५९७ ठिकाणी घरात पुराचे पाणी घुसल्याने नुकसान झाले..बाधित गावे (कंसात शेतकरी संख्या)नगर ः १०६ (७२ हजार ५५१)पारनेर ः ११४ (४६ हजार ८१५)पाथर्डी ः १३७ (१ लाख १ हजार ५८०)कर्जत ः ११९ (२५ हजार ८६ शेतकरी)जामखेड ः ८७ (४९ हजार ९३६)श्रीगोंदे ः ६८ (६ हजार ४०२)श्रीरामपूर ः ५५ (३६ हजार ८८६)राहुरी ः ९६ (१९ हजार ८४२)नेवासे ः १२५ (४० हजार ८५७)शेवगाव ः ११३ (८५ हजार ४१७)कोपरगाव ः २ (११०)राहाता ः १२ (१ हजार ८८४).Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.राज्य शासनाच्या अध्यादेशात सलग दोन दिवस पुराच्या पाण्याने वेढलेले घर, तसेच दोन दिवसांच्या अतिवृष्टीने बाधित कुटुंब पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घोषणापत्र किंवा अधिसूचनेमध्ये या कुटुंबाचा समावेश झालेला पाहिजे, असा निकष लाभार्थी निवडीसाठी लागू केलेला आहे.- हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.