Shaneshwar Trust Board Dissolved : माेठी बातमी! ‘शनैश्वर’चे विश्वस्त मंडळ बरखास्त; महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, शनिशिंगणापुरात फटाके फोडून स्वागत

Shanaishwar Trust Disbanded by State: शासन निर्णय या मथळ्याखाली शासनाने अधिनियम सन २०१८ मध्ये केलेल्या अधिनियमातील कलम ५ च्या उपकलम (१) अन्वये शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे व्यवस्थापन आता नव्याने ‘श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन समिती’ अशी तरतूद केल्याचे नमूद केले आहे.
Residents of Shanishingnapur celebrate the dissolution of ‘Shanaishwar’ trust board with fireworks.

सकाळ वृत्तसेवा
सोनई : कर्मचारी भरतीत असलेली अनियमितता, कोट्यावधी रुपयांचा ऑनलाईन अ‍ॅप घोटाळा व आर्थिक घोटाळ्याचे मुद्दे चर्चेत असताना आज सोमवार (ता.२२) शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त मंडळ अचानक बरखास्त करण्यात आले. उपविधी सल्लागार व उपसचिव सागर ज. बेंद्रे यांची सही असलेला शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला.

