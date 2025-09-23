Shaneshwar Trust Board Dissolved : माेठी बातमी! ‘शनैश्वर’चे विश्वस्त मंडळ बरखास्त; महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, शनिशिंगणापुरात फटाके फोडून स्वागत

सोनई : कर्मचारी भरतीत असलेली अनियमितता, कोट्यावधी रुपयांचा ऑनलाईन अॅप घोटाळा व आर्थिक घोटाळ्याचे मुद्दे चर्चेत असताना आज सोमवार (ता.२२) शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त मंडळ अचानक बरखास्त करण्यात आले. उपविधी सल्लागार व उपसचिव सागर ज. बेंद्रे यांची सही असलेला शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.आज रात्री महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेल्या पत्रावर देवस्थान प्रशासनात अनियमितता, बनावट ऑनलाईन अॅप घोटाळा, आर्थिक गैरव्यवहार, हिंदू व मुस्लिम कर्मचाऱ्यात वैमनस्य परिस्थिती, उपकार्यकारी अधिकारी आत्महत्या आदी गंभीर घटनेने भाविकांचा विश्वास डळमळीत झाला असल्याने येथील कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. .शासन निर्णय या मथळ्याखाली शासनाने अधिनियम सन २०१८ मध्ये केलेल्या अधिनियमातील कलम ५ च्या उपकलम (१) अन्वये शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टचे व्यवस्थापन आता नव्याने ‘श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन समिती’ अशी तरतूद केल्याचे नमूद केले आहे. अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी यांची प्रशासक म्हणून तात्पुरती नियुक्ती केल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. काही दिवसांनी नवीन समिती गठीत केल्यानंतर प्रशासक हे पद आपोआप रद्द होईल, असा उल्लेख असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे..दरम्यान दोन महिन्यापूर्वी ऑनलाईन पुजा साहित्य अॅप घोटाळा चर्चेत आल्यानंतर विश्वस्त मंडळाने कुठलीच कारवाई केली नसल्याने नेवासेचे आमदार विठ्ठल लंघे व आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून शनैश्वर देवस्थान विश्वस्तांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. ११ जुलै २०२५ रोजी लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेथे २५८ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, तेथे दोन हजार ४४७ अनावश्यक कर्मचारी भरती केल्याचे सांगत विश्वस्तांवर लवकरच फौजदारी दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला होता..निर्णयानंतर शनिदेवाला अभिषेकत्यानंतर तक्रारदार ऋषिकेश शेटे व युवकांनी आज रात्री गावात फटाके फोडून शनिदेवाला अभिषेक घातला. ‘न्यायदेवतेने योग्य न्याय दिला’ व ‘शनैश्वर महाराज की जय’ अशा घोषणा चौथऱ्यावर ऊभा राहून देण्यात आल्या..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शनैश्वर देवस्थान प्रशासनास रात्री नऊ वाजेपर्यंत विश्वस्त मंडळ बरखास्त झाल्याचा कुठलाही मेल आलेला नाही. बुधवार( ता.२४) रोजी मुंबई धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात म्हणणे मांडण्याची तारीख असून देवस्थानचे विश्वस्त व वकील तारखेस हजर होणार आहेत.- भागवत बानकर, अध्यक्ष, शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.