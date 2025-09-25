Minister Dattatray Bharane: अतिवृष्टी नुकसानीच्या मदतीसाठी सरकार संवेदनशील: कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे; शेतकऱ्यांच्या ऐकल्या कथा-व्यथा

शेवगाव: अतिवृष्टीमुळे राज्यात ८३ लाख हेक्टर, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात ७ लाख ४९ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यापैकी जवळपास ८० टक्के म्हणजे ६ लाख ३४ हेक्टर शेतीचे नुकसान एकाच महिन्यात झाले आहे. अतिवृष्टी व महापुराने तालुक्यातील व जिल्ह्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांची घरे, पिके, पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी आज (ता.२४) राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा शेवगाव येथे पूरग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा आयोजित केला होता. यावेळी भगूर (ता. शेवगाव) येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार मोनिका राजळे, पंचायत समितीचे माजी सभापती डॉ. क्षितिज घुले, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुधाकर बोरावळे, तहसीलदार आकाक्ष दहाडदे, तालुका कृषी अधिकारी अंकुश जोगदंड, गटविकास अधिकारी सोनल शहा, पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय कोळगे, भाजपचे मंडलाध्यक्ष महेश फलके, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे, कल्याण नेमाणे, भगूरचे माजी सरपंच वैभव पुरनाळे, गणेश रांधवणे, वरूरचे सरपंच सचिन म्हस्के आदींसह ग्रामस्थ व शेतकरी उपस्थित होते..कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, या संकटाला आपल्याला सामोरे जायचे आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांवर आलेल्या या संकटाबाबत संवेदनशील असून, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे पाहणी दौऱ्यावर आहेत. लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे..यावेळी आमदार मोनिका राजळे व क्षितिज घुले यांनी तालुक्यातील सर्व मंडळांमध्ये अतिवृष्टी व नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे शेती, पिके, घरांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती कृषिमंत्री भरणे यांना दिली, तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या तूर, मूग, कपाशी या पिकांसह फळबागांच्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळवून देण्याची मागणी केली. यावेळी वरुरचे सरपंच सचिन म्हस्के की, भगूरचे माजी सरपंच वैभव पुरनाळे, साईनाथ म्हस्के, सुनील पाटील, विकास मुरदारे, संभाजी पुरनाळे, वासुदेव मुरदारे, विजय पाटील, निवृत्ती पुरनाळे, दशरथ भापकर, पांडुरंग मुरदारे, सुरेश मुरदारे, श्रीकांत मुरदारे आदी शेतकऱ्यांना नांदणी व चांदणी नदीला आलेल्या महापुरामुळे पिकांच्या व शेतीच्या झालेल्या नुकसानीचा पाढा वाचला. सरपंच म्हस्के व पुरनाळे यांनी २०२१ साली झालेल्या नुकसानीची अद्यापपर्यंत मदत मिळाली नाही. यंदाही प्रचंड नुकसान होवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, त्यांना दोन्ही मदत एकाच वेळी देण्याची मागणी केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, तसेच वरूर, भगूर येथील ग्रामस्थांच्या वतीने वेगवेगळी निवेदने देण्यात आली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शेतकऱ्यांचा हिरमोडतालुक्यात अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी कृषिमंत्री समक्ष बांधावर व शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन करतील. ज्यामुळे झालेल्या नुकसानीची तीव्रता त्यांच्या लक्षात येईल. मात्र, भगूर येथे आल्यानंतर मात्र मंत्र्यांनी कुठेही प्रत्यक्ष पाहणी न करता शेवगाव-नगर रस्त्यावर थांबून उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पाहणी केल्याचे सांगितल्याने ‘सकाळ’पासून ताटकळत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा व ग्रामस्थांचा त्यामुळे हिरमोड झाला. मंत्री गेल्यानंतर गावातील पदाधिकारी व ग्रामस्थांची आलेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांबरोबर बाचाबाची झाली. यामुळे दौरा केवळ फार्स असल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.