Yashodhan Patangan: 'महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर ठरला अंतिम विजेता'; यशोधन पटांगणात महासंग्राम

संगमनेर: आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त संगमनेरच्या यशोधन पटांगणावर भव्य कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या स्पर्धेला राज्यभरातील नामांकित मल्लांनी मोठा प्रतिसाद दिला. चुरशीच्या २१७ लढतीमध्ये शौर्य, ताकद आणि डावपेचांची जुगलबंदी पाहायला मिळाली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वाधिक लक्षवेधी लढत ठरली अंतिम बक्षीसाची तीन लाख ११ हजार रुपयांच्या कुस्तीत अकोल्याच्या हर्षवर्धन सदगीर याने अफलातून कामगिरी करत माऊली कोकाटे यांना पराभूत केले. प्रथम क्रमांकाची गदा आपल्या नावे केली. आठ मिनिटे चाललेल्या या थरारक कुस्तीत लवचिकता, ताकद आणि चपळतेचा उत्तम संगम पाहायला मिळाला. .यशोधन मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कुस्ती मॉटिंग, अत्याधुनिक एलईडी आणि लाइट व्यवस्था, तसेच बैठक व्यवस्थेमुळे कुस्तीप्रेमींचा अनुभव अविस्मरणीय ठरला. तब्बल २५०० हून अधिक प्रेक्षकांनी या कुस्तीचा आनंद घेतला. कार्यक्रमाला माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार सत्यजित तांबे, डॉ. जयश्री थोरात, बिग बॉस फेम सूरज चव्हाण, तालुकाध्यक्ष अजय फटांगरे, वकील सुहास आहेर आदी उपस्थित होते..कुस्ती हा महाराष्ट्राचा आत्मा आहे. खाशाबा जाधवांची परंपरा जपणारा हा खेळ ताकद आणि बुद्धीचे प्रतीक आहे. रामोशी समाज हा प्रामाणिक आणि देशनिष्ठा आहे. मात्र, सध्या काही जण समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा लोकांना रोखले पाहिजे. शिक्षण आणि समाजविकास प्राथमिक उद्दिष्ट असले पाहिजे. संगमनेरमध्ये लवकरच अत्याधुनिक कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येईल. याचा फायदा तालुक्यातील कुस्तीपटूंना नक्कीच होणार आहे.- बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री.पूरग्रस्तांसाठी ५१ हजारांची मदतउत्सव समितीने एक स्तुत्य निर्णय घेतला. सत्काराचा खर्च टाळून, डॉ. जयश्री थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५१ हजार रुपये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत उत्सव समितीचे अभिनंदन केले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .इतर प्रमुख लढतींचा थरारदोन लाख ५१ हजार रुपयांच्या लढतीत समीर शेख याने बाळू अपराध याचा पराभव केला.दोन लाख रुपयांच्या लढतीत शाहरुख खान याने विजय वारा याच्यावर मात केली.