Yashodhan Patangan: 'महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर ठरला अंतिम विजेता'; यशोधन पटांगणात महासंग्राम

Wrestling Spectacle in Yashodhan Patangan: संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वाधिक लक्षवेधी लढत ठरली अंतिम बक्षीसाची तीन लाख ११ हजार रुपयांच्या कुस्तीत अकोल्याच्या हर्षवर्धन सदगीर याने अफलातून कामगिरी करत माऊली कोकाटे यांना पराभूत केले. प्रथम क्रमांकाची गदा आपल्या नावे केली.
Harshvardhan Sadgir celebrates his victory as Maharashtra Kesari at the grand wrestling event in Yashodhan Patangan.

संगमनेर: आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त संगमनेरच्या यशोधन पटांगणावर भव्य कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या स्पर्धेला राज्यभरातील नामांकित मल्लांनी मोठा प्रतिसाद दिला. चुरशीच्या २१७ लढतीमध्ये शौर्य, ताकद आणि डावपेचांची जुगलबंदी पाहायला मिळाली.

