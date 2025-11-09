Srirampur Crime: 'सोयाबीन चोरणारी टोळी गजाआड'; श्रीरामपूर पोलिसांची कारवाई; चार अटकेत, एक फरार

श्रीरामपूर : शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, तसेच मेंढ्या, बोकड व शेळ्या चोरी करणाऱ्या सराईत टोळीचा श्रीरामपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एक फरार आहे. सुमारे ६७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. ही कारवाई अप्पपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.याबाबत अधिक माहिती अशी की, १८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ते १९ ऑक्टोबर सकाळपर्यंत विजय दिगंबर उंडे यांच्या मातापूर (ता. श्रीरामपूर) येथील जाळीच्या कंपाउंडमधील शेडमध्ये ठेवलेल्या ५३ गोण्या (अंदाजे २६ क्विंटल) सोयाबीन (किंमत सुमारे एक लाख चार हजार रुपये) अज्ञात चोरट्यांनी लांबविल्या होत्या. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता..अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे व तांत्रिक विश्लेषणातून हा गुन्हा सराईत आरोपी सागर गोरख मांजरे (वय २८, रा. मातापूर) आणि त्याच्या साथीदारांनी केल्याचे उघड झाले. त्यांच्या कार्यालयाच्या पथकाने सापळा रचून सागर मांजरे आणि गणेश ऊर्फ स्वप्नील रवींद्र शिरोळे (वय ४०, रा. मातापूर) यांना अटक केली. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांच्या साथीदारांमध्ये दिलीप भीमा जाधव (रा. सायखेडा, नाशिक), योगेश भुराजी भवर (रा. सायखेडा, नाशिक) आणि प्रशांत मुरलीधर धात्रक (रा. तुळजाभवानीनगर, नाशिक – फरार) यांचा समावेश आहे..आरोपींनी रात्री छोटा हत्ती वाहनाने शेडमधील गोण्या चोरून व्यापाऱ्याला विकल्याचे सांगितले. चोरी करताना आवाज होऊ नये म्हणून वाहन शेडपर्यंत हाताने ढकलत नेल्याचेही त्यांनी कबूल केले. अटक आरोपींकडून १९ क्विंटल २६ किलो सोयाबीन, किंमत ६७ हजार ४१० रुपये, जप्त करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान आरोपींनी ११ जून २०२५ रोजी उंबरगाव शिवारात शेतातील शेडमधून १५ मेंढ्या, एक बोकड व एक शेळी चोरल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी दाखल गुन्हाही उघड झाला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...मांजरेवर २३, तर भवरविरुद्ध चार गुन्हेअटक आरोपी सागर मांजरे याच्यावर तोफखाना, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, लोणी आणि एमआयडीसीसह विविध ठाण्यांत तब्बल २३ गुन्हे दाखल आहेत, तर योगेश भवर याच्यावर सायखेडा, आडगाव व श्रीरामपूर येथे चार गुन्हे नोंद आहेत. दोघेही पोलिस रेकॉर्डवरील कुख्यात गुन्हेगार असल्याचे उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.