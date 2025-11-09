अहिल्यानगर

Srirampur Crime: 'सोयाबीन चोरणारी टोळी गजाआड'; श्रीरामपूर पोलिसांची कारवाई; चार अटकेत, एक फरार

Soybean Robbery Crackdown: आरोपींनी रात्री छोटा हत्ती वाहनाने शेडमधील गोण्या चोरून व्यापाऱ्याला विकल्याचे सांगितले. चोरी करताना आवाज होऊ नये म्हणून वाहन शेडपर्यंत हाताने ढकलत नेल्याचेही त्यांनी कबूल केले. अटक आरोपींकडून १९ क्विंटल २६ किलो सोयाबीन, किंमत ६७ हजार ४१० रुपये, जप्त करण्यात आले आहे.
Shrirampur Police bust soybean theft gang; four arrested, one still absconding.

श्रीरामपूर : शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, तसेच मेंढ्या, बोकड व शेळ्या चोरी करणाऱ्या सराईत टोळीचा श्रीरामपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एक फरार आहे. सुमारे ६७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. ही कारवाई अप्पपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.

