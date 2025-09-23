अहिल्यानगर

National YogaAsana Competition: 'राष्ट्रीय योगासन स्पर्धेत सीमा पवार यांनी रौप्यपदक पटकावले रौप्य'; राज्य चॅम्पियनशिपमध्येही चमकदार कामगिरी

Seema Pawar wins silver medal: छत्रपती संभाजीनगर येथे २८ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या महाराष्ट्र राज्य योगासन चॅम्पियनशिपमध्ये सीमा चमकल्या आणि सुवर्णपदक जिंकले. राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड निश्‍चित केली. या स्पर्धेत केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांना राष्ट्रीयमध्ये संधी मिळाली होती.
Seema Pawar proudly displays her silver medal at the National Yogasana Championship.

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड: सहाव्या राष्ट्रीय योगासन चॅम्पियनशिपमध्ये तालुक्यातील मूळच्या बावी गावच्या व सध्या पुणे येथे स्थायिक असलेल्या सीमा सुधीर पवार यांनी दमदार खेळ करत सीनियर ए (२८ ते ३५ वयोगट) गटामध्ये रौप्यपदक पटकावले आहे.

