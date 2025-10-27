Sudesh Gavane: राहात्याच्या सुपुत्राचा मोदींसोबत सन्मान; कंपनी कायद्याचे जाणकार ॲड. सुदेश गव्हाणे आफ्रिकेत झळकले

राहाता: तालुक्यातील अस्तगाव या शेतीवर अवलंबून असलेल्या गावाचे मूळ रहिवासी असलेले वकील सुदेश गव्हाणे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आफ्रिका दौऱ्यावर जाण्याची संधी मिळाली. कंपनी कायद्याचे जाणकार या नात्याने या दौऱ्यात सहभागी झाले. घानाचे राष्ट्रपती जॉन महामा यांच्या हस्ते मोदी यांनी नॅशनल ऑनर ऑफ घाना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या समारंभास देखील त्यांनी हजेरी लावली. .MP Supriya Sule: संगमनेरचा सहकार देशाला प्रेरणादायी: खासदार सुप्रिया सुळे; सहकारी संस्थांची पाहणी करून कामाचे कौतुक.तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर आफ्रिकी देशांसोबत व्यापार आणि उद्योग विषयक करार करण्यासाठी भारताने महत्त्वाची पावले टाकण्यास सुरवात केली. हे या दाैऱ्याचे फलित म्हणावेल लागेल. अशी प्रतिक्रिया अॅड. गव्हाणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. अॅड. गव्हाणे मुंबई उच्च न्यायालयात वकीली करतात. कंपनी कायद्याचे जाणकार या नात्याने देश विदेशातील विविध कंपन्यांचे ते वकील आणि सल्लागार आहेत. .मोदी यांच्या समवेत गेल्या जुलै महिन्यात केलेल्या आफ्रिका दौऱ्यानंतर ते दिवाळी निमित्त आपल्या घरी अस्तगाव येथे आले. त्यावेळी ते ‘सकाळ’शी बोलत होते. प्रारंभी साकुरी येथील युवा उद्योजक साहिल रोहोम यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी वृत्तपत्र विक्रेते रामकृष्ण लोंढे, पत्रकार दिलीप खरात, अॅड.अविनाश बोठे आणि अॅड.धनंजय बोठे आदी उपस्थित होते..अॅड. गव्हाणे म्हणाले, आफ्रिकी देशात खनिज संपत्ती विपुल आहे. अमेरिका, चिन आणि युरोपीय देश खनिजांसाठी त्या देशांसोबत व्यापारी करार करतात. तेथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुक करतात. आता भारताने देखील तब्बल तीस वर्षांच्या खंडानंतर पहिल्यांदाच त्यादृष्टीने पावले उचलली. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या आणि धोरणात्मक झालेले बदल लक्षात घेऊन घाना सारखे महत्त्वाचे देश भारताला प्राधान्य देत आहेत. पंतप्रधान मोदींना सन्मानित करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. दुर्मिळ खनिजे आणि धातूंची भारताची गरज भागविण्याची क्षमता या देशात आहे. उदाहरणार्थ लिथियम सारखी खनिजे अवकाश तंत्रज्ञानापासून ते सौर उर्जे पर्यत आवश्यक असतात. घानामध्ये सोन्याच्या खाणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आयुर्वेद, औषधे, सौर ऊर्जा, युपीआय आणि सांस्कृतिक तसेच शैक्षणीक देवाण घेवाण वापर याबाबत या दौऱ्यात भारताने घाना सोबत करार केले..Chhatrapati Shahu Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडरक्षण हीच खरी शिवसेवा: छत्रपती शाहू महाराज; जय शिवरायचा जयघोष...अशी आहे कारकीर्दअॅड. सुदेश गव्हाणे हे राहाता तालुक्यातील अस्तगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील जिजाबा गव्हाणे हे जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या प्रवरानगर शाखेत व्यवस्थापक होते. तेथील महात्मा गांधी विद्यालयात त्यांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण झाले. पुणे येथील सिम्बायसीस मधून त्यांनी वकीलीची पदवी संपादन केली. मुंबई उच्च न्यायालयात वकीली सुरू केली. कंपनी कायद्याचे जाणकार या नात्याने देशी विदेशी कंपन्यांचे सल्लागार या नात्याने त्यांनी नावलौकीक संपादन केला. त्यातूनच त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आफ्रिका दौऱ्यात सहभागी होण्याची संधी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.