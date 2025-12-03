अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal: संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीचा महाविजय निश्चित : आमदार अमोल खताळ; विकासाची गती तीन पटीने वाढली

Sangamner election: मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह असून महायुतीला मिळणारा प्रतिसाद पाहता विजय अटळ असल्याचे खताळ यांनी सांगितले. अनेक प्रकल्पांची यशस्वी अंमलबजावणी, सुरू असलेले उपक्रम आणि प्रशासनाशी समन्वय यामुळे जनता समाधानी असल्याचा त्यांच्या वक्तव्यात उल्लेख होता.
संगमनेर : संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत महायुती बहुमताने विजयी होणार आहे. हा विजय फक्त आणि फक्त सर्वांगीण विकासासाठीच असेल, असा विश्वास आमदार अमोल खताळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील असे सशक्त नेतृत्व असताना विकासाची गती तीन पटीने वाढली आहे आणि त्याचा थेट लाभ संगमनेरला मिळणार आहे.

