संगमनेर: शहरातील जनतानगर परिसरात पोलिसांनी अवैधरित्या सुगंधी तंबाखू आणि पानमसाला तयार करणाऱ्या व्यक्तीवर मंगळवारी (ता. ११) रात्री कारवाई करत मुद्देमाल जप्त केला. छाप्यात तब्बल २ लाख २८ हजार ८०७ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.

शहर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जनतानगर येथील प्रवीण शंकर बत्तुल (रा. जनतानगर, संगमनेर) हा पानटपरी चालवितो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याने घरात महाराष्ट्र शासनाने बंदी घातलेल्या नशाकारक सुगंधी तंबाखू आणि पानमसाल्याचे उत्पादन सुरू केले होते. या व्यवसायासाठी लागणारे सर्व साहित्य त्याने घरातच साठवून ठेवले होते.

ही माहिती पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत, बाबासाहेब सातपुते, संगीता डुंबरे, सुजाता थोरात, विजय खुळे, अतुल उंडे, विजय आगलावे, सागर नागरे, राहुल पांडे यांनी मंगळवारी रात्री छापा टाकला.

या छाप्यात विविध प्रकारच्या सुगंधी तंबाखू, पानमसाला तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे सुगंधी पदार्थ, मिश्रणासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, तसेच हुक्यासाठी लागणारे साहित्य पोलिसांनी जप्त केले. एकूण २ लाख २८ हजार ८०७ रुपयांचा मुद्देमाल आहे. या प्रकरणी रामकिशन मुकरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिसांनी प्रवीण शंकर बत्तुल यास ताब्यात घेत अटक केली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत करत आहेत.