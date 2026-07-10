अहिल्यानगर

Jaljeevan Mission: जलजीवन मिशनमध्ये मोठी कारवाई! अहिल्यानगरातील सहा अभियंते निलंबित; निकृष्ट कामांवर शासनाचा दणका

Jal Jeevan Mission inquiry latest Maharashtra news: जलजीवन मिशनमधील निकृष्ट कामांवर शासनाचा धडक दणका; अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या सहा अभियंत्यांना निलंबन, चौकशी अहवालात गंभीर त्रुटी व अनियमितता उघड
Jal Jeevan Mission Under Scanner: Six Engineers Face Suspension in Ahilyanagar

Jal Jeevan Mission Under Scanner: Six Engineers Face Suspension in Ahilyanagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशनमधील मुरणारे पाणी अखेर शासनाच्या नजरेत आले आहे. या योजनेत काम करणारे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी अभियंता श्रीरंग गडदे यांच्यासह सहा जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
scam
Action
Maharashtra Government
district
jal jeevan mission
Jal Jeevan Mission Scheme
Engineering
Ahilyanagar