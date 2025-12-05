Ahilyanagar Crime: राहुरी, वांबोरीत दुचाकींवर कारवाई; ८५ विनानंबरप्लेट वाहनांवर ४३ हजारांचा दंड

राहुरी : शहरात आणि वांबोरी येथे गुरुवारी पोलिसांनी चोरीच्या दुचाकी शोधण्यासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत कारवाईचा बडगा उगारला. राहुरीत २८, तर वांबोरी हद्दीत ५८ अशा एकूण ८५ विनानंबरप्लेटच्या वाहनांवर ४३ हजारांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...राहुरी पोलिसांनी आज एकाच वेळी तालुक्यात दोन ठिकाणी विना नंबर प्लेटच्या दुचाकींवर धडक कारवाई केली. राहुरी शहरात २८ दुचाकींवर १५ हजारांची, तर वांबोरी दूरक्षेत्र हद्दीत ५७ दुचाकींवर २८ हजारांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. दुचाकींना नंबर प्लेट बसवून, दंड वसुली करून, दुचाकींची कागदपत्रे तपासून मूळ मालकांना दुचाकी परत देण्यात आल्या. या प्रक्रियेत दुचाकी मालकांची दिवसभर धावपळ झाली. .त्यामुळे विना नंबर प्लेटच्या दुचाकी चालकांनी या मोहिमेचा चांगलाच धसका घेतला. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या नेतृत्वात उपनिरीक्षक समाधान फडोळ, राजू वाघमारे, सहायक उपनिरीक्षक भाऊसाहेब आव्हाड, पोलिस संतोष ठोंबरे, रमेश दरेकर, संजय राठोड, अंकुश भोसले, गृहरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी कारवाईत भाग घेतला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .दुचाकी चालकांनी दुचाकीच्या मागे व पुढे दोन्ही नंबरप्लेट बसवून घ्याव्यात. विनानंबरप्लेटच्या दुचाकी चालवून विनाकारण दंडात्मक कारवाई ओढावून घेऊ नये. जेणेकरून चोरीची वाहने शोधणे सोपे होईल. पालकांनी अल्पवयीन मुलांच्या ताब्यात दुचाकी देऊ नयेत; अन्यथा पालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.-संजय ठेंगे, पोलिस निरीक्षक, राहुरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.