Ahilyanagar Crime: राहुरी, वांबोरीत दुचाकींवर कारवाई; ८५ विनानंबरप्लेट वाहनांवर ४३ हजारांचा दंड

Rahuri traffic action: राहुरी आणि वांबोरी परिसरात वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे राबवताना पोलिसांनी विनानंबरप्लेट दुचाकी वाहनांवर मोठी कारवाई केली आहे. या मोहिमेत तब्बल ८५ दुचाकी वाहनांची नोंद घेऊन त्यांच्यावर एकूण ४३ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
Road Safety Push: Police Penalize 85 Numberless Two-Wheelers in Rahuri-Vambori

राहुरी : शहरात आणि वांबोरी येथे गुरुवारी पोलिसांनी चोरीच्या दुचाकी शोधण्यासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत कारवाईचा बडगा उगारला. राहुरीत २८, तर वांबोरी हद्दीत ५८ अशा एकूण ८५ विनानंबरप्लेटच्या वाहनांवर ४३ हजारांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

