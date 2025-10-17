श्रीरामपूरमध्ये माेठी कारवाई! 'मौल्यवान वस्तू लुटणाऱ्या २६ जणांना अटक; शिवमहापुराण कथेत महिलांसह टोळ्यांचे कारनामे उघड

श्रीरामपूर : पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली १२ ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत निर्मळ पिंप्री (ता. राहाता) येथे आयोजित शिवमहापुराण कथेसाठी येणाऱ्या भाविकांचे मौल्यवान वस्तू, सोन्याचे दागिने, मोबाईल, पर्स चोरी करणाऱ्या टोळ्या पोलिसांच्या पडताळणीत अडकल्या आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या कार्यक्रमात देशभरातून लाखो महिला व पुरुष भाविक सहभागी झाले होते. यापूर्वीच्या कथांदरम्यान अशा चोरीच्या घटना घडल्याची माहिती मिळाल्याने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या आदेशान्वये आणि अपर अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे व उपअधीक्षक अमोल भारती, जयदत्त भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिर्डी, राहाता व लोणी भागात पेट्रोलिंग, हॉटेल-लॉजेस तपासणी, नाकाबंदी, तसेच संशयितांवर लक्ष ठेवण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती..शिवमहापुराण कथा अनुषंगाने ११ ऑक्टोबर रोजी शिर्डी येथील मिरवणुकीत सायंकाळी ५ वाजता गर्दीचा फायदा घेऊन भाविकांचे दागिने व मौल्यवान वस्तू चोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ६ महिला (वय २०–५० वर्षे) पकडण्यात आल्या. त्यांच्याकडे कटर व ब्लेड आढळल्याने त्यांना शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली..१२ ऑक्टोबरला निर्मळ पिंप्री ते लोणी रस्त्यावरही गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या १० महिला व ३ पुरुष पकडले गेले. त्यांच्याकडे चाकू, कटर, ब्लेड व वाहन आढळले. या प्रकरणी लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली. याच प्रकारच्या २६ आरोपींमध्ये २३ महिला व ३ पुरुष असून, सर्वांना नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले आहे. या कारवाईत पोलिसांसह महाराष्ट्र गृहरक्षक दलातील जवानांचाही सहभाग होता..पुढील दोन वर्षांच्या नोंदीपकडलेल्या टोळीकडे महाराजांच्या पुढील दोन वर्षांतील कथांचे ठिकाण व तारीख यांची सविस्तर नोंद असलेली डायरी होती. ही माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यांना देण्यात येणार आहे. जेणे करून भविष्यातील कथांदरम्यान संभाव्य चोरी प्रतिबंधासाठी त्वरित कारवाई होईल, असे अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अशी होती तयारीपोलिसांनी यापूर्वीच्या कथांच्या ठिकाणी साध्या गणवेशातील अंमलदार ठेवून, महिला सेक्टरमध्ये विशेष लक्ष देऊन चोरी प्रतिबंधासाठी ठोस बंदोबस्त केला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून कथेदरम्यान चोरी नियंत्रणात राहिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.