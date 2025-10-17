अहिल्यानगर

श्रीरामपूरमध्ये माेठी कारवाई! 'मौल्यवान वस्तू लुटणाऱ्या २६ जणांना अटक; शिवमहापुराण कथेत महिलांसह टोळ्यांचे कारनामे उघड

Shrirampur Police Crack Down on Theft Gangs: १२ ऑक्टोबरला निर्मळ पिंप्री ते लोणी रस्त्यावरही गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या १० महिला व ३ पुरुष पकडले गेले. त्यांच्याकडे चाकू, कटर, ब्लेड व वाहन आढळले. या प्रकरणी लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली.
Shrirampur police arrest 26, including women, for stealing valuables during Shiv Mahapuran Katha; major gang busted.

Shrirampur police arrest 26, including women, for stealing valuables during Shiv Mahapuran Katha; major gang busted.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर : पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली १२ ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत निर्मळ पिंप्री (ता. राहाता) येथे आयोजित शिवमहापुराण कथेसाठी येणाऱ्या भाविकांचे मौल्यवान वस्तू, सोन्याचे दागिने, मोबाईल, पर्स चोरी करणाऱ्या टोळ्या पोलिसांच्या पडताळणीत अडकल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
FIR
women
robbery
police case
district
Arrest
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com