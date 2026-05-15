Garbhaling Nidans Pune Racket: गर्भलिंग निदान रॅकेटवर मोठी कारवाई; ‘पुणे कनेक्शन’ उघड, ३ डॉक्टरांसह एजंट अटकेत, साखळीतील मास्टरमाईंड कोण?

श्रीरामपूर : जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या पिंपरी निर्मळ येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांनी मोठी झेप घेतली. या रॅकेटला विनापरवाना सोनोग्राफी मशीन पुरविणाऱ्या 'पुणे कनेक्शन'चा पोलिसांनी छडा लावला. पुण्याच्या दोन डॉक्टरांसह एका एजंटाला बेड्या ठोकल्या आहेत. या कारवाईमुळे गुन्ह्यातील अटक केलेल्या आरोपींची संख्या आता १६ झाली आहे. त्यात पाच डॉक्टरांचा समावेश असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. .नेवासे येथील डॉ. राहुल भणगे आणि एजंट प्रदीप ढगे यांच्याकडून हस्तगत करण्यात आलेली सोनोग्राफी मशीन्स पुणे येथून खरेदी केल्याचे तपासात समोर आले. त्यानुसार जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. सुदर्शन व अपर अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पुण्यात सापळा रचला. .या मोहिमेत डॉ. आकाश सुभाष मलगुंडे (रा. शिरूर), डॉ. नीलकंठ अशोक जाधव (रा. लोहगाव) आणि नरेंद्र साहेबराव ठाकरे (रा. केसनांदगाव, हवेली) या तिघांना मध्यरात्री ताब्यात घेऊन लोणी येथे आणले व अटक केली. न्यायालयाने या तिघांनाही दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..तपासात हस्तगत दोन्ही मशीन्स कुठेही अधिकृतपणे नोंदणीकृत नव्हती. आता, पुणे येथील या डॉक्टरांनी ही प्रतिबंधित मशीन्स नेमकी कोठून आणली, या साखळीत आणखी किती डॉक्टरांना अशी मशीन्स विकली गेली, याचा तपास पोलिस करत आहेत. या अटकेमुळे राज्यव्यापी रॅकेटचा उलगडा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..साखळीतील मास्टरमाईंड कोणपुण्यातील आरोपींच्या अटकेनंतर आता तपास यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ही मशीन्स आयात केली जातात की, चोरीची आहेत, तसेच पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याबाहेरही ही साखळी पसरली आहे का, याचा तपास लोणी पोलिस करत आहेत. दिवसाला १० महिलांची चाचणी करणाऱ्या या रॅकेटची पाळेमुळे खणून काढण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.